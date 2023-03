I luoghi incredibili per la Giornata Nazionale del Paesaggio

Mancano pochi giorni all’inizio della primavera, ma le giornate si sono già fatte più belle e il sole splende tiepido sulla natura che si sta risvegliando. Quale occasione migliore per andare alla scoperta di qualche bel paradiso italiano? Il 14 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, con tante iniziative su tutto il territorio che si svolgono in location speciali. Tra aperture eccezionali e bellissimi panorami da ammirare, l’Italia intera da nord a sud offre tante esperienze tutte da vivere. Vediamo alcune tappe imperdibili.

La Giornata Nazionale del Paesaggio 2023

Qualche anno fa, il Ministero della Cultura ha istituito la Giornata Nazionale del Paesaggio: l’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro territorio e di adottare accorgimenti ecosostenibili per proteggere l’immenso patrimonio naturalistico del nostro Paese. In questa giornata, si svolgono tantissimi eventi in tutta Italia, con aperture di musei, biblioteche e pinacoteche per intrattenere grandi e piccini. Ma il vero protagonista è il paesaggio, nelle sue infinite sfumature di bellezza: ville antiche, parchi secolari, siti archeologici e borghi meravigliosi sono gli scenari ideali per scoprire tesori preziosissimi.

In occasione di questo appuntamento, che cade annualmente il 14 marzo, ci sarà spazio anche per l’assegnazione del Premio Nazionale del Paesaggio. Questa manifestazione è giunta alla sua IV edizione, e va a premiare uno dei tanti progetti italiani volti alla valorizzazione del paesaggio nazionale con azioni di salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa vincitrice prenderà parte al contest europeo in rappresentanza dell’Italia: parteciperà dunque al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, che andrà in scena con la sua VIII edizione. Intanto, possiamo andare alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli da visitare, per una gita fuori porta che anticipa la primavera.

I luoghi più belli da visitare

Uno dei posti imperdibili da esplorare in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio è sicuramente Villa Arconati e il suo giardino monumentale: immersa nella natura rigogliosa del Parco delle Groane, si trova a pochi passi da Milano. La villa venne costruita tra il XVII e il XVIII secolo, in stile barocco, ed è circondata da un enorme appezzamento verde disegnato seguendo i canoni del giardino all’italiana, con laghetti, fontane e una folta vegetazione. È invece nel cuore del parco archeologico dell’antica Capua che si può fare un tuffo indietro nel tempo, ammirando le opere architettoniche più suggestive che caratterizzano il territorio da secoli, come l’Anfiteatro campano.

Sempre in Campania, un’altra tappa da non lasciarsi sfuggire è il Palazzo Reale di Napoli e il suo affascinante giardino pensile: passeggiare sulla terrazza ricoperta di verde, tra agrumi e rose profumatissime, è un’esperienza meravigliosa. E la vista mozzafiato sul Golfo di Napoli lascia davvero senza fiato. Immersa nella laguna di Venezia, l’isola di Torcello ospita un bellissimo museo che espone manufatti archeologici e medievali del luogo. Il 14 marzo è la giornata ideale per scoprire le sue antiche collezioni e ammirare il paesaggio meraviglioso circostante. Infine, eccoci a Bari: il suo Castello Svevo, simbolo della città pugliese, apre i battenti per una mostra speciale. Mentre a poca distanza, presso il parco archeologico di Egnazia, si può partecipare ad un’escursione guidata presso l’Acropoli, lanciando uno sguardo sul mare.