L’Italia celebrata dal “Sun”: la meta preferita dai turisti

Italia, il Paese delle meraviglie. Bellezze naturali e architettoniche, città d’arte e piccoli borghi incantati, tradizioni suggestive e sapori incredibili: questo e molto altro è ciò che, ogni anno, continua ad attirare turisti da tutto il mondo. E ora conquistiamo un pregiato riconoscimento, grazie al Sun.

Il quotidiano britannico indice annualmente un concorso dedicato ai viaggi, i Sun Travel Awards. È l’occasione che i turisti inglesi attendono per poter dare la loro opinione, contribuendo con un semplice voto a determinare i vincitori delle categorie in gara – tra cui la miglior compagnia aerea e la miglior crociera. Spicca, tra gli altri, il premio per la meta più apprezzata dell’anno: spodestando gli Stati Uniti, il titolo se lo aggiudica proprio l’Italia.

È la prima volta che il nostro Paese ottiene questo riconoscimento, e il merito va all’impegno con cui il comparto turistico ha saputo valorizzare l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico di cui siamo orgogliosi possessori, soprattutto durante la difficile stagione estiva che abbiamo trascorso. I turisti inglesi hanno avuto modo di visitare le tante meraviglie che il nostro territorio ha da offrire, nonostante le restrizioni adottate per far fronte all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Questo è stato un anno che ha visto il consolidarsi di un trend emerso pian piano durante le stagioni precedenti, quello del turismo lento. Un viaggio alla scoperta delle piccole realtà locali, ritrovando un contatto con la natura che avevamo ormai perso, godendo delle bellezze del nostro paesaggio in maniera sostenibile. Lo slow travel è l’occasione ideale per vivere emozioni uniche, assaporando tradizioni e sapori che consentono di fare un tuffo indietro nel tempo.

Visitare piccoli borghi lontani dalla folla, perdersi nel verde incontaminato delle nostre splendide montagne e percorrere antichi sentieri ricchi di storia e cultura: esperienze, queste, che hanno permesso al turismo di non soccombere alla difficile situazione degli ultimi mesi.

E allora non sorprende che l’Italia sia il Paese dell’anno, per il Sun. Davanti a mete decisamente rinomate come gli USA e la Grecia, il nostro territorio ha conquistato i turisti inglesi e ha lasciato un segno indelebile nei loro cuori. Una notizia che risolleva gli animi, soprattutto in previsione di una stagione invernale che sembra lasciare poche speranze al settore turistico. Non resta che guardare ancora avanti, aspettando l’arrivo della prossima estate.