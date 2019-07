Con l’Alpine Coaster, a Bardonecchia si va in slitta tutto l’anno

editato in: da

Per gli amanti della montagna e della vacanza sportiva è in arrivo una novità adrenalinica nel cuore della splendida Val di Susa.

Siamo a Bardonecchia località conosciuta, frequentata e amata da molti innamorati della montagna e degli sport invernali, che affollano le sue piste innevate.

Finita la stagione della neve, Bardonecchia cambia veste e si propone come una meta perfetta per chi, in estate, cerca il relax, ma anche e soprattutto per chi ama la vacanza ‘active’, tra lunghe escursioni, paesaggi mozzafiato e ‘sgambate’ con la possibilità di arrampicarsi fino ai 3500 metri per poi godersi il paesaggio e il meritato relax in uno dei tanti rifugi alpini.

Boschi, valli, laghi, cime da sfidare. Ma non solo. La località alpina aumenta di anno in anno l’offerta ai suoi visitatori per proporsi sempre più come approdo estivo, per un turismo vario ma fortemente interessato al tesoro più grande del suo territorio: la possibilità di fare un’immersione totale in un paesaggio naturale unico al mondo. Un’immersione che potrà avere il gusto di un brivido nuovo.

Per l’estate 2019 infatti, la novità che crea più curiosità a Bardonecchia è la Alpine Coaster, una specie di slitta che scende tra i fitti boschi alpini.

Lì dove in inverno, partono le piste da sci più amate e battute, ora vedranno l’arrivo dell’attrazione attesa che permette di far vivere agli utenti in modo del tutto nuovo il territorio. Alpine Coaster è una slitta a due posti, un binario unico e una discesa mozzafiato tra curve, dossi e netti cambi di pendenza.

Questa nuova montagna russa nel cuore delle Alpi è rivolta agli amanti delle emozioni: adrenalina e divertimento sono assicurati, così come il fatto che la nuova attrazione affascinerà i grandi e farà impazzire i più piccoli.

Il punto di partenza è nei boschi di Campo Smith, si può salire e provare il brivido di Alpine Coaster tutti i giorni dalle 10 alle 18.30. Possono salire a bordo i bambini dai 4 anni. La corsa singola costa 6€, per i più piccoli – sotto gli otto anni – il biglietto costa 5€. È prevista anche la possibilità di piccoli abbonamenti con una tariffa più conveniente.