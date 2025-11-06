iStock Viaggio in treno verso i Mercatini di Natale 2025 con l'Espresso Monaco

L’attesa del Natale diventa ancora più magica con il ritorno dell’Espresso Monaco, il treno notturno di FS Treni Turistici Italiani che collega Roma con le destinazioni più affascinanti dei Mercatini di Natale europei 2025.

Un’esperienza pensata per chi vuole vivere la magia dell’Avvento in modo autentico, sostenibile e confortevole: ideale per coppie, famiglie e gruppi di amici in cerca di tradizione e relax. Partendo dalla Capitale si attraversano paesaggi invernali per svegliarsi tra le luci e i profumi delle feste, pronti a esplorare piazze, bancarelle e specialità locali.

L’Espresso Monaco – Edizione Mercatini di Natale 2025 partirà da Roma Termini con due appuntamenti speciali: 5 e 12 dicembre per l’andata e 7 e 14 dicembre per il ritorno. Durante il viaggio le carrozze saranno addobbate a tema natalizio, con musica e un piccolo omaggio per ogni passeggero, per iniziare a respirare l’atmosfera delle feste già a bordo.

Nel treno per la tratta notturna sono disponibili diverse sistemazioni: vagoni letto con cabine singole o doppie o cuccette a 4 o 6 posti, perfette per famiglie o gruppi. Ci sono inoltre posti a sedere notturni e diurni per chi cerca un’opzione più economica e conviviale.

La Carrozza Ristorante diventa un vero villaggio natalizio mobile con animazione, musica, menù speciale e momenti di socialità: un modo perfetto per brindare e fare nuove amicizie prima di arrivare ai mercatini di Natale 2025.

FS Treni Turistici Italiani conferma così il proprio impegno verso un turismo sostenibile e di qualità, dove il viaggio non è solo un mezzo, ma parte integrante dell’esperienza. Con l’Espresso Monaco ci si addormenta in Italia e ci si risveglia tra le Alpi, riposati per iniziare il tour natalizio.

Le tappe dell’Espresso Monaco: edizione Mercatini di Natale

L’Espresso Monaco è la porta d’accesso ai mercatini più celebri d’Italia, Austria e Germania, con fermate strategiche: Verona Porta Nuova, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Brennero, Innsbruck, Kufstein e Monaco.

Tra le tappe italiane da non perdere il Christkindlmarkt in Piazza dei Signori a Verona, il mercatino storico di Bolzano in Piazza Walther e le atmosfere da fiaba di Trento, Merano, Bressanone e Vipiteno.

Sul versante austriaco e tedesco, Innsbruck offre mercatini nel centro storico e sulla Hungerburg, Kufstein accoglie i turisti nel parco della città mentre Monaco di Baviera ospita il celebre Münchner Christkindlmarkt a Marienplatz, una tradizione imperdibile.

I mercatini raggiungibili da Verona sono quelli sul Lago di Garda di Bardolino e Lazise, e il popolare Villaggio di Natale Flover a Bussolengo, ideale per le famiglie.

Con l’Espresso Monaco il viaggio diventa parte integrante della vacanza: una scelta rilassata, sostenibile, ricca di momenti da ricordare, che porta dritto nel cuore dell’Avvento europeo per vivere la magia del Natale 2025.

Prenotare è semplice: basta visitare il sito di FS Treni Turistici Italiani dove sono riportate tutte le informazioni utili (nel caso in cui le prenotazioni siano chiuse è possibile compilare un modulo per essere contattati quando verranno messi a disposizione nuovi treni). L’Espresso Monaco offre tariffe Early Bird con prezzi scontati per adulti e bambini. Occasione da prendere al volo per vivere un Natale diverso, dove relax, gusto e tradizione si incontrano.