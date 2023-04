Questa è la tappa più suggestiva del Giro D’Italia

Fonte: iStock Costiera Amalfitana

Il mondo che abitiamo è un posto meraviglioso, e i viaggi che ci spingono ad esplorarlo in lungo e in largo non fanno che confermarlo. Eppure non c’è bisogno di volare così lontano da casa per lasciarsi incantare dalle bellezze naturalistiche e dai capolavori architettonici e artistici che appartengono al pianeta, perché molti di questi si trovano nel BelPaese.

Sì, la nostra Italia è davvero bellissima. Lo è per le sue spiagge, per il sole e per il mare azzurro e cristallino. Lo è per i parchi e le riserve, per i boschi e le foreste e per tutti quei capolavori che fanno parte del nostro patrimonio naturalistico. Ma lo è anche per i borghi, custodi secolari di usanze e tradizioni, e per tutti quei paesaggi da cartolina che popolano le travel wish list dei turisti che ogni giorno arrivano qui da ogni parte del globo.

Ed è proprio in uno di questi paesaggi, forse uno dei più belli dello Stivale, che vogliamo portarvi oggi. Di quella che è, con tutta probabilità, la tappa più suggestiva del Giro d’Italia. Stiamo parlando della Costiera Amalfitana che, dopo dieci anni, tornerà ad ospitare una delle manifestazioni più importanti del BelPaese.

Bentornati in Costiera

La Costiera amalfitana non ha bisogno di presentazioni. Quel tratto di costa che si snoda nella provincia di Salerno, e che prende il nome dalla città di Amalfi, è considerata da sempre uno dei luoghi più affascinanti d’Italia e forse del mondo intero. Basta guardare le foto che la ritraggono per comprenderne i motivi.

Riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1996, la costiera è conosciuta e celebrata in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica, per quel paesaggio mozzafiato fatto di scogliere a strapiombo sul mare e di borghi sospesi.

Organizzare un viaggio qui, questo è chiaro, è sempre un’ottima idea. Ma c’è un motivo in più per farlo questa primavera, ed è dato dal fatto che questo tratto di costa ospiterà, di nuovo, uno degli eventi sportivi più celebri del BelPaese: il Giro d’Italia.

La tappa più suggestiva del Giro d’Italia

L’appuntamento è previsto per giovedì 11 maggio, una data importante e da segnare in calendario, che vedrà di nuovo il Giro d’Italia, dopo dieci anni, attraversare la Costiera.

La manifestazione, giunta alla sua 106esima edizione, inaugurerà la sua tappa campana in provincia di Napoli, per proseguire per il Valico di Chiunzi e per il comune di Tramonti. I ciclisti attraverseranno su due ruote la pittoresca Ravello e Atrani, per poi proseguire per Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Praiano e Positano.

Sarà questa l’occasione perfetta per sostenere i ciclisti nella loro impresa, quella di attraversare, pedalata dopo pedalata, un delirio di curve, tornanti, salite e discese. Ma anche per riscoprire i profumi e i colori di questo tratto di costa che si fanno più intensi che mai in primavera, e per ammirare tutti quei paesaggi mozzafiato che da sempre incantano tutti i cittadini del mondo.

Il Giro d’Italia, poi, proseguirà per Sorrento, attraversando Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici e di nuovo Napoli. E voi avete già scelto quale tappa raggiungere?