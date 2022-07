La Svizzera che conviene di più quest’estate

Fonte: 123rf La città di Montreux affacciata sul Lago Lemano

C’è ancora chi è convinto che la Svizzera sia una meta delle vacanze piuttosto costosa. Invece non è (sempre) così. Ci sono occasioni per visitare il Paese d’Oltralpe che non bisognerebbe farsi sfuggire.

Come quella di poter trascorrere una breve vacanza a Montreux, nel Canton Vaud, una cittadina a vocazione turistica che sorge sulle sponde del Lago Lemano, meglio conosciuto come Lago di Ginevra.

Incastonata tra le pendici dei monti e il lago, è un piccolo gioiello di quella che è nota per essere la “Riviera della Svizzera”. Una cittadina scelta anche da molte celeb come buen retiro. Tra gli ospiti che Montreux ha avuto c’è Freddie Mercury, al quale è dedicato il Freddie Tour sui luoghi del frontman dei Queen. Ma ci sono anche David Bowie e i Rolling Stones che hanno registrato alcuni dei loro pezzi più famosi nei celebri Mountain Studios.

Fonte: @Marie Contreras

Visitare Montreux quest’estate

Per l’estate c’è un’offerta per chi desidera visitare Montreux. A partire dal 18 luglio e fino al 31 ottobre 2022, chi prenota tre notti in uno degli hotel della città ne paga solamente due.

Tutti coloro che soggiornano negli hotel di Montreux ricevono gratuitamente anche la Riviera Card che consente di viaggiare all’interno della regione gratis con i mezzi di trasporto e di scoprire musei, attività ed esperienze a tariffe scontate.

Gli eventi dell’estate a Montreux

Ci sono tante ragioni per cui approfittare dell’offerta estiva. Fino al 16 luglio si tiene il celebre festival del jazz di Montreux che si svolge da 55 anni, durante il quale si esibiscono artisti internazionali del calibro dei Måneskin, Van Morrison, Jeff Beck e la guest star Johnny Depp. Alcuni concerti sono gratuiti.

Dal 2 al 5 settembre si svolgono i Freddie Celebration Days dedicati al cittadino più celebre di Montreux, con una serie di eventi attorno all’anniversario di Freddie Mercury, nato proprio il 5 settembre a Zanzibar. Il tema di quest’anno è “A Party in Heaven”, in riferimento all’album “Made in Heaven”, con una sorpresa che sarà svelata solo il primo giorno dell’evento. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma prevede dei tour animati in barca con Peter Freestone, assistente personale di Mercury per 12 anni, lo spettacolo “Another Kind of Magic” che ripercorre la storia della leggendaria rock band e, tra i vari appuntamenti, anche quello con l’amico più intimo nonché confidente di Freddie per oltre 15 anni, Peter Straker che si esibirà in un concerto insieme al pianista italiano Gabriele Baldocci.

Cosa vedere a Montreux

La passeggiata lungo il Lago Lemano che si può fare piacevolmente d’estate, oltre a regalare una vista meravigliosa sul paesaggio, è anche una delle più belle della Svizzera.

I giardinieri della città sfruttano il microclima della regione per decorare la passeggiata con innumerevoli fiori e piante esotiche che conferiscono alla città un’aria molto esotica. Le piante a scultura, poi, sono considerate una particolarità della città.

Il lago regala tantissime esperienze. Si possono noleggiare delle piccole barche per fare escursioni in autonomia, ma vale la pena anche fare un tour a bordo di uno dei battelli a vapore in stile Belle Époque, quegli gli storici battelli a ruote, che da 130 anni navigano sul più grande lago interno dell’Europa centrale.

L’emblema della città di Montreux è la Place du Marché, la piazza principale, molto ampia, sede del mercato coperto, dove si possono acquistare un’infinità di prodotti locali, come il formaggio e il cioccolato, rinomati in tutto il mondo.