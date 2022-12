Puoi spiare Babbo Natale a casa sua, prima del suo viaggio

Fonte: iStock/ Levent Yücelman La casa di Babbo Natale, Rovaniemi

C’è qualcosa di straordinariamente magico che sta accadendo intorno a noi, in questo periodo, proprio adesso che le strade, i quartieri e le piazze delle città di tutto il mondo si stanno trasformando in cartoline di immensa bellezza.

È la magia del Natale che prende vita e che ci invita a scoprire e riscoprire i luoghi che già conosciamo e che si sono abbigliati a festa. Lo hanno fatto con i mercatini, quelli grandi, storici e tradizionali, ma anche con gli alberi, quelli iconici e scintillanti e con le luminarie, che hanno accesso di magia i parchi urbani e i percorsi cittadini.

Le cose da fare e da vedere durante il periodo dell’Avvento sono tantissime, e tutte sono destinate a sorprenderci. Ma c’è qualcosa di ancora più magico che potete fare questo dicembre, meglio ancora se in compagnia dei bambini: spiare Babbo Natale a casa sua, prima del suo grande viaggio.

Dentro la casa di Babbo Natale

Le cose da fare e da vedere nel mese di dicembre, come abbiamo detto, sono tantissime. Oltre ad ammirare le luminarie, passeggiare per i mercatini per lo shopping natalizio, e assaggiare le prelibatezze del periodo, non può mancare l’incontro con Babbo Natale, soprattutto se muniti di letterine.

Un desiderio, questo, che appartiene a grandi e bambini, ma che soprattutto è realizzabile con un viaggio nella splendida Lapponia finlandese. Proprio lì, ai confini del magico Circolo Polare Artico, esiste il meraviglioso villaggio di Babbo Natale che accoglie tutto l’anno, e in ogni stagione, migliaia di viaggiatori di ogni età provenienti da ogni parte del mondo.

Il celebre villaggio di Santa Claus, residenza ufficiale del papà più generoso del mondo, si trova a Rovaniemi, città celebre anche per gli splendidi spettacoli messi in scena dall’aurora boreale.

Una volta giunti nel villaggio, potrete incontrare Babbo Natale e sussurrargli i vostri desideri a patto che, s’intende, siate stati buoni. Potrete anche spedire una cartolina direttamente dalla Lapponia e poi, ancora, trascorrere il vostro tempo insieme agli elfi, alle renne e a tutti gli aiutanti di Babbo Natale.

Se siete impossibilitati a raggiungere Rovaniemi, però, non preoccupatevi, perché potrete spiare Babbo Natale, comodamente da casa vostra, per scoprire come trascorre le sue giornate, ma soprattutto come sta organizzando il viaggio più importante dell’anno, quello che si svolgerà nella notte tra il 24 e il 25 dicembre per portare i regali a tutti i bambini del mondo.

La diretta streaming sul villaggio di Babbo Natale

Se non riuscirete a raggiungere la Lapponia finlandese, questo dicembre, potrete comunque scoprire cosa sta succedendo nella magica residenza di Babbo Natale. Grazie a delle videocamere posizionate in tutto il villaggio, infatti, è possibile scoprire in tempo reale cosa sta succedendo ai confini del Circolo Polare Artico.

Le videocamere, infatti, monitorano ogni giorno, e tutti i giorni, la piazza principale del Villaggio di Babbo Natale, proprio quella in cui si riuniscono grandi e bambini che arrivano fin qui per conoscere Santa Claus. Ma non è tutto, perché in questo periodo, Babbo Natale è solito inviare diversi video messaggi rivolti ai grandi e ai bambini di tutto il mondo. Non vi resta che connettervi al sito ufficiale Santa Claus Village e immergervi nella magica atmosfera del Natale, adesso.