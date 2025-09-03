Scavi archeologici rivelano la prima tomba monumentale romana nel cuore dell’Albania

Scoperta eccezionale nel cuore dell'Albania: è stata trovata la prima tomba monumentale romana mai rinvenuta nel Paese, ricca di tesori e rarità archeologiche

Scoperta archeologica tra i paesaggi incontaminati dell'Albania

L’Albania è una destinazione sorprendente per diversi motivi, dalle spiagge alle città UNESCO. Non tutti però sanno che vanta anche un patrimonio archeologico inestimabile. A dimostrarlo sono le numerose campagne di scavo portate avanti negli ultimi anni di cui l’ultima ha rivelato un tesoro eccezionale: nel cuore della valle di Bulqizë, un’équipe di archeologi ha portato alla luce la prima tomba monumentale di epoca romana mai identificata nel Paese.

Una scoperta che non solo arricchisce il patrimonio culturale nazionale, ma che apre nuove prospettive per chi desidera un viaggio capace di unire natura, cultura e storia.

