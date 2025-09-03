L’ Albania è una destinazione sorprendente per diversi motivi, dalle spiagge alle città UNESCO. Non tutti però sanno che vanta anche un patrimonio archeologico inestimabile . A dimostrarlo sono le numerose campagne di scavo portate avanti negli ultimi anni di cui l’ultima ha rivelato un tesoro eccezionale: nel cuore della valle di Bulqizë , un’équipe di archeologi ha portato alla luce la prima tomba monumentale di epoca romana mai identificata nel Paese.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

La scoperta in Albania

Il villaggio di Strikçan, incastonato nella zona di Bulqizë, è diventato il centro dell’attenzione degli studiosi grazie al progetto di ricerca scientifica "Ricerche Archeologiche nella Valle di Bulqizë" condotto dall’Istituto di Archeologia. Qui, tra le colline e i paesaggi rurali, è emersa una struttura dalle dimensioni impressionanti: circa 9 metri di lunghezza per 6 di larghezza, con una camera funeraria alta 2,40 metri. La tomba monumentale romana si distingue per la sua articolazione architettonica, suddivisa in tre ambienti principali: la camera di sepoltura, un’anticamera e una monumentale scalinata d’accesso.

Ciò che rende il ritrovamento ancora più affascinante è la presenza di un’iscrizione bilingue, dedicata al defunto Gellianos e al dio Giove. Si tratta della prima iscrizione di questo tipo rinvenuta nella regione, un indizio prezioso del livello di romanizzazione e della ricchezza culturale che caratterizzava l’area durante l’antichità.

All’interno della tomba, gli archeologi hanno trovato anche oggetti che raccontano molto dello status sociale del personaggio sepolto: recipienti in vetro, manufatti in osso, armi e persino frammenti tessili intessuti con fili d’oro. Dettagli che confermano l’appartenenza del defunto a una classe elevata e che trasformano il mausoleo in una vera e propria finestra sul mondo romano in Albania.

Un patrimonio di grande valore storico e culturale

Si tratta di una scoperta eccezionale che ha convinto le autorità albanesi ad avviare rapidamente le procedure per la protezione del sito. Il monumento è stato infatti riconosciuto come patrimonio di grande valore storico e culturale, con l’obiettivo di preservarlo e renderlo, in futuro, visitabile anche per un pubblico più ampio.

Per i viaggiatori curiosi e appassionati di archeologia, la scoperta di Strikçan apre nuove possibilità di esplorazione. La regione di Dibra, già nota per i suoi paesaggi incontaminati e l’ospitalità autentica dei villaggi, diventa così una tappa imperdibile per chi desidera affiancare all’esperienza naturalistica un’immersione nella storia antica.

Passeggiare tra i sentieri della valle di Bulqizë, sapendo che sotto quei terreni si celano ancora segreti millenari, aggiunge un fascino speciale all'itinerario. E mentre gli studiosi continueranno a indagare sul mausoleo e sul suo ruolo nella storia romana dei Balcani, i turisti potranno già oggi sognare un viaggio in Albania capace di unire archeologia, avventura e scoperta culturale.