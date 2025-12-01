Nel cuore del Parco del Pollino, un borgo autentico ha vinto il titolo di Capitale Rurale Italiana 2025, tra eccellenze e tradizioni ancora vive

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Vista panoramica sul borgo di Rotonda, in provincia Potenza

Dopo 60 giorni di votazioni è stato proclamato il Comune che conquista il titolo di Capitale Rurale Italiana 2025. Votato direttamente dagli utenti tra 20 borghi candidati, ha raccolto il testimone dal vincitore del 2024, Pescasseroli.

Il progetto, ideato da Feries, ha l’obiettivo di dare visibilità a quei borghi che contano meno di 15mila abitanti che si impegnano nella valorizzazione delle proprie radici, delle tradizioni locali e delle usanze, dell’agricoltura e dell’accoglienza diffusa, promuovendo un turismo autentico e sostenibile. A vincere il premio quest’anno è stato il Comune di Rotonda, in provincia di Potenza, e ora vi sveliamo perché.

Rotonda è Capitale Rurale Italiana 2025

Adagiato tra i monti che abbracciano la Valle del Mercure, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, in Basilicata, il Comune lucano di Rotonda si è distinto rispetto agli altri candidati per il suo patrimonio ricco di storia e cultura, le eccellenze gastronomiche e una comunità attiva e partecipativa. Un mix equilibrato di valori che lo rendono un modello di ospitalità autentica e responsabile, in linea con gli obiettivi di questo progetto.

Votato da tantissimi utenti dei portali web appartenenti a Feries e premiato dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, è stato il borgo che più di ogni altro ha saputo rappresentare il valore autentico della ruralità italiana e il ruolo centrale dei territori nel futuro del turismo del Paese. Rotonda, infatti, ha “saputo valorizzare con passione il proprio patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico, unendo tradizione, sostenibilità e un forte senso di comunità”.

“Essere eletti Capitale Rurale Italiana 2025 significa rappresentare tutto il Pollino e con esso un modello di ruralità viva, accogliente e sostenibile, ha commentato il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno.

Il borgo che annualmente viene nominato Capitale Rurale Italiana ottiene una forte visibilità a livello nazionale e apre nuove opportunità per lo sviluppo turistico, inclusa la promozione di eventi e attività locali, favorendo l’arrivo di nuovi visitatori curiosi di scoprire luoghi poco battuti dalle classiche rotte turistiche.

Perché Rotonda è speciale

Rotonda, che conta poco più di 3mila abitanti, è immersa nel verde della zona sud occidentale della Basilicata e in particolare nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, l’area naturale protetta più estesa dello Stivale, che si estende tra Basilicata e Calabria.

Custodisce diverse bellezze naturali, tra cui la cascata del Paraturo e la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, un’area protetta di 70 ettari dichiarata patrimonio UNESCO nel 2017.

Il cuore di Rotonda, la parte più antica, è un dedalo di viuzze strette e ripide, scalette in pietra e splendidi portali all’entrata delle case, mentre fioriere, acquasantiere, vasche e fontane punteggiano il borgo. Al centro, nella parte più alta, i resti di un antico castello ricordano il motivo per cui il Comune prese questo nome: gli edifici vennero disposti in modo da sembrare un unico blocco rotondo con al centro il castello.

Questo borgo lucano vanta anche eccellenze in campo agricolo: qui, infatti, si coltiva la Melanzana Rossa di Rotonda D.O.P. (a cui è dedicata una festa a fine agosto), i Fagioli bianchi di Rotonda e numerosi altri prodotti P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Un viaggio qui è l’occasione perfetta per scoprirne le delizie enogastronomiche!

Quali erano gli altri comuni candidati

I 20 comuni inizialmente selezionati, tra i quali ha spiccato Rotonda, sono altre bellezze nascoste d’Italia meritevoli di essere scoperte. Ecco l’elenco completo dei borghi candidati nel 2025: