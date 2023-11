I migliori comprensori sciistici del mondo: la classifica

Dove andare a sciare quest'anno? Se volete provare qualche località esclusiva, lasciatevi ispirare dalla classifica The World Skiing Index: analizzando oltre 6.000 comprensori sciistici in tutto il mondo, ci rivela quali sono i migliori per la stagione invernale 2023/2024. Al decimo posto c'è La Plagne (in foto), nel cuore della valle alpina della Tarentaise, in Francia. Con un punteggio di 7,45 su 10, è la meta perfetta sia per chi è alle prime armi che per chi ama l'adrenalina.