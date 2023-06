Mete estive per i giovani: dove andare quest’anno

Come organizzare una vacanza all'insegna del divertimento senza spendere troppo? Ci sono alcune mete perfette per i più giovani, dove la vita notturna è vivace e le attività a cui dedicarsi davvero numerose. Scopriamo le migliori per il 2023: per chi proprio non può rinunciare alla famosa movida delle isole Baleari, il giusto compromesso è Maiorca (nella foto). Spiagge bellissime e locali notturni non sono certo una rarità, ma i prezzi sono generalmente più bassi rispetto alla vicina Ibiza.