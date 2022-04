Perdersi in un labirinto di tulipani, vera emozione

Non siamo nei Paesi Bassi, ma in Italia, in una località chiamata Terno d'Isola che si trova alle porte di Bergamo. Qui sorge Tulipania, uno dei campi di tulipani più famosi d’Italia, i primi ad aprire nel nostro Paese e ad avere successo.

Il labirinto di tulipani

Chi lo visita questa primavera - la fioritura dei tulipani dura poco - potrà anche provare l'emozione di camminare circondati da tulipani perdendosi in un intricatissimo labirinto, da cui in realtà non si vorrebbe mai uscire, vista la bellezza. I bambini ne andranno matti, ma anche i loro genitori.

Tantissime sono le varietà di tulipani che sono state piantumate nel campo, alcune precoci, altre tardive, in modo che si possa visitare il campo anche più volte nella stessa stagione trovandolo sempre diverso. Ciò, infatti, garantisce un periodo di fioritura che si prolungherà almeno per tutto il mese di aprile.

Gli eventi tra i campi di tulipani

Chi viene a Tulipania non lo fa solo ed esclusivamente per raccogliere i fiori. Nel campo ci sono delle postazioni di gioco per i bambini, come la piscina di paglia e il percorso sui ceppi.

Tra le novità di quest’anno c'è anche la possibilità di fare dei bucolici pic-nic nel campo e degli aperitivi tra i fiori.

L’ingresso al labirinto è libero, si pagheranno solo i fiori che si vorranno raccogliere o portare a casa. È consigliata la prenotazione online.