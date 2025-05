Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Viaggiare è un sogno per molti e farlo low cost è ancora più apprezzato. Ecco perché molte compagnie conquistano l’attenzione dei viaggiatori con prezzi davvero da capogiro. L’offerta di Pegasus Airlines è tra le più interessanti: vale solo il 28 e il 29 maggio, ma permette di acquistare voli tra il 25 ottobre 2025 e il 28 marzo 2026 su tantissime mete con prezzi a partire da 1 euro per chi aderisce al programma fedeltà BolBol. Numerose le tratte acquistabili a questa cifra, comprese alcune tratte da Roma. Da Milano, invece, sono previsti voli a 11 euro, comunque decisamente competitivi.

Da Roma a Istanbul con solo 1 euro

Meno del prezzo di un caffè, eppure è tutto vero. Pegasus Airlines propone voli a 1 euro dalla città di Roma verso Istanbul. L’autunno è un ottimo momento per visitare la città, partendo dalla moschea blu con le sue sei minareti e l’incredibile cupola. Poi consigliamo di non perdere Santa Sofia, oggi museo ma un tempo basilica e moschea. E ovviamente una tappa a palazzo Topkapi per entrare nel mondo più sontuoso degli antichi sultani ottomani. Chi si ferma per più giorni potrebbe poi approfittare per una crociera sul Bosforo, oppure per una visita al Gran Bazar, uno dei mercati coperti più grandi e antichi del mondo.

Da Istanbul a Sofia con 1 euro

Un’offerta imperdibile è il volo a 1 euro da Instanbul a Sofia. La splendida città è un gioiello da scoprire; incastonata ai piedi del monte Vitosha viene scelta dai turisti per l’imponente cattedrale di Aleksandr Nevskij, con le sue cupole dorate ma altrettanto per le rovine romane di Serdica, integrate perfettamente nell’architettura urbana moderna. Una volta qui non si può non passeggiare lungo il viale Vitosha, pieno di caffè, ristoranti e negozi.

Da Amburgo ad Ankara con 1 euro

L’ultima tratta, super low cost, che vogliamo consigliare è quella che collega Germania e Turchia con un volo da Amburgo ad Ankara. Anche qui il prezzo è solo di 1 euro. Nonostante molti puntino su Istanbul, il prezzo allettante e la sua storia meritano una menzione. Da non perdere Il mausoleo di Atatürk, il museo delle civiltà anatolitiche e il quartiere storico di Hamamönü, tra case ottomane restaurate e botteghe artigianali.

Il contenzioso tra Italia e Turchia

C’è un contenzioso tra Italia e Turchia, o meglio tra Enac e Pegasus Airlines. Sono stati infatti fortemente colpiti 1800 passeggeri con richieste di cancellazione o modifiche voli per circa 2000 biglietti. Il periodo in cui si sono verificati questi disguidi risale alle festività pasquali e, secondo quanto indicato, la compagnia avrebbe superato il numero di voli settimanali consentiti dall’accordo tra i due Paesi vendendo tratte non autorizzate.

L’azienda aveva chiesto di avere una deroga per 33 voli extra rispetto all’accordo del 2014, ma la richiesta è stata respinta. La compagnia ha espresso rammarico per ciò che è accaduto e per i disagi arrecati ma la situazione rimarrà in stand-by fino ad un’eventuale revisione dell’accordo. Insomma, l’offerta per il volo da Roma c’è ma attualmente la compagnia deve prestare fede al patto, in attesa che, forse, le cose possano cambiare con un aumento di voli su territorio italiano.