Nuove scoperte nel sito archeologico più famoso del mondo

È uno dei siti archeologici più famosi del mondo e, forse, anche uno dei più misteriosi dal momento che non si riesce ancora a capire cosa sia esattamente. Uno dei luoghi che vengono ancora studiati, a tal punto da regalarci nuove e interessanti scoperte che aprono la strada verso una comprensione più chiara e maggiore.

Stonehenge, rivenute le tracce più antiche in assoluto

Siamo a Stonehenge, sito archeologico che si trova vicino ad Amesbury nello Wiltshire in Inghilterra, un luogo fuori dal comune a tal punto che ci si domanda ancora chi lo abbia costruito, se è un un monumento ai defunti, un posto per la memoria collettiva o uno spazio per cerimonie comuni.

Gli archeologi non hanno una risposta certa, e per questo sono sempre al lavoro: vogliono ricostruire storia e significato del sito Patrimonio Unesco. Ed è proprio durante uno dei tanti scavi nella zona che sono emerse nuovi stupefacenti risultati: oltre 400 fosse attorno al sito che testimoniano una frequentazione dell'area sin dal Mesolitico.

Un team di archeologi e geologi della University of Birmingham e della Ghent University ha riportato alla luce queste meraviglie di 2,5 metri di diametro. La più grande di queste misura 4 metri di diametro e ne è profonda 2. Secondo gli esperti risalirebbe a ben 10.000 anni fa e sarebbe la più estesa del Nord Europa, nonché antecedente alle famosissime pietre in arenaria.

Non è ancora del tutto chiaro a caso servissero, ma i ricercatori suggeriscono si tratti di potenziali pozzi preistorici utilizzati come trappole per la selvaggina di grosse dimensioni. Scavati sulle alture di Stonehenge, permettevano presumibilmente di avere una visione a 360° del paesaggio e della fauna selvatica qui presente.

Una sensazionale scoperta che confermerebbe la presenza di numerose attività umane nel sito ancor prima della collocazione dei primissimi megaliti. Il tutto grazie a complesso lavoro interdisciplinare che ha combinato indagine geofisica, carotaggi e scavi archeologici, insieme a un'articolata elaborazione informatica.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Koen Deforce, del Dipartimento di Archeologia della Ghent University, ha affermato che: "La nostra attenzione non si è concentrata sui molti monumenti di Stonehenge, ma su tracce più sottili del passato: resti di brevi rituali preistorici, o tracce di come le persone usavano la terra".

Mentre Nick Snashall, archeologo del Stonehenge & Avebury World Heritage Site, ha dichiarato che: "Combinando nuove tecniche di rilevamento geofisico con carotaggi e scavi puntuali, il team ha rivelato alcune delle prime prove di attività umana mai rinvenute nel paesaggio di Stonehenge. La scoperta della più grande fossa del primo Mesolitico conosciuta nell’Europa nord-occidentale mostra che questo era un luogo speciale per le comunità di cacciatori-raccoglitori migliaia di anni prima che fossero erette le prime pietre".

Infine Paul Garwood, professore di Preistoria presso l'Università di Birmingham, che ha affermato:"Quello che stiamo vedendo non è un'istantanea di un momento nel tempo. Le tracce che vediamo nei nostri dati abbracciano millenni, come indicato dal lasso di tempo di settemila anni tra le fosse preistoriche più antiche e quelle più recenti che abbiamo scavato. Dai primi cacciatori-raccoglitori dell'Olocene ai successivi abitanti dell'età del bronzo di fattorie e campi coltivati, l'archeologia che stiamo rilevando è il risultato di un'occupazione complessa e in continua evoluzione del paesaggio".