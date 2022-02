Nuove navi, nuove crociere e nuove (inedite) rotte

Quest’anno ci saranno tante novità per chi è amante delle crociere. MSC ha appena annunciato il calendario della prossima estate. Nuovi porti, nuove navi, nuove rotte, nuove misure anti Covid. Tanti motivi convincenti anche per chi non ha mai provato a partire per una crociera. Ecco tutte le novità.

Nuove navi da crociera

Salperanno quest’anno due nuovi classi di navi da crociera: la Seascape della classe Seaside Evo e la World Europa della World Class, la prima di una serie di navi “green” che vanno a Gas naturale liquefatto (GNL). In attesa di una supernave che arriverà nel 2023, la MSC Euribia, che sarà la più grande nave mai costruita da un cantiere italiano.

La nuova MSC Seascape

La Seascape sarà la gemella della Seashore battezzata lo scorso novembre. Innovativa e high tech, questa nave avrà spazi esterni pensati per il relax, il buon cibo e l’intrattenimento, grazie a 13.000 metri quadrati di ponti scoperti, una passerella fronte mare fiancheggiata da aree dove mangiare, bere, nuotare e prendere il sole, una piscina di poppa, Infinity Aft, ascensori panoramici e il mozzafiato skywalk di vetro, Bridge of Sighs.

Su questa nave ci sarà per la prima volta in mare MSC RoboCoaster, un’emozionante esperienza per tutti gli amanti dell’adrenalina a bordo.

I nomi delle aree a bordo della nave saranno ispirati a New York City, con un’imponente replica alta tre metri della Statua della Libertà nel cuore del casinò e un’ampia area commerciale e di intrattenimento chiamata Times Square. La caratteristica principale di questa nuova area è una parete Led alta 8,5 metri che si estende su quattro ponti, con una proiezione dell’iconico skyline di Manhattan che può cambiare dal giorno alla notte. Con 703 metri quadrati di spazi dedicati ai bambini, la nave avrà l’area bimbi più grande della flotta e con i suoi 339 metri, la Seascape sarà la nave più lunga di MSC.

La nuova MSC World Europa

La MSC World Europa sarà una gigantesca nave dal design futuristico e una prua a 90° a forma di freccia che potrà ospitare 6.314 passeggeri in 2.631 cabine di tantissime tipologie. La forma a “Y” a poppa si aprirà sull’Europa Promenade, lunga 104 metri, che offrirà una vista mozzafiato sul mare e sarà divisa in una parte aperta e un’altra coperta da un imponente schermo a LED, che trasmetterà giochi di luci durante l’intero arco della giornata. Da dicembre, poi, la nave si trasferirà negli Emirati. Una delle caratteristiche della promenade sarà The Spiral, un elemento architettonico centrale sotto forma di uno scivolo a secco che si estenderà per 11 ponti. Le dimensioni della nave consentiranno di avere aree completamente distinte, ognuna con il proprio stile e le proprie esperienze. Si potrà passare da una tranquilla area zen per soli adulti alla vivace Promenade con intrattenimento, negozi e bar, fino a un’area separata per le famiglie che ospiterà ben dieci nuove strutture per bambini. A bordo anche l’immancabile Aurea Spa e lo Yacht Club, una nave nella nave.

La Seascape e la World Europa andranno così ad aggiungersi alle altre navi MSC. Saranno 15 le navi della compagnia in servizio la prossima estate con 110 itinerari tra cui scegliere.

Nuovi porti e nuovi itinerari

Solo in Italia ci saranno ben 15 porti, tra cui anche alcuni nuovi. Come il proto di Olbia, in Sardegna, dove faranno tappa le navi che navigheranno nel Mediterraneo occidentale dirette in Spagna. Poiché sono previste anche delle nuove rotte – alcune dopo l’estate – tra i nuovi porti ci saranno anche Southampton, in Gran Bretagna, Tunisi e Haifa, in Israele. Il presidio della compagnia sarà quindi elevatissimo.

Sono quattro, infatti, le aree geografiche dove si potrà andare in crociera. Oltre al Mediterraneo Orientale e Occidentale, anche il Nord Europa, i Caraibi e gli Emirati Arabi Uniti, per un totale di 450 diverse crociere.

La maggior parte delle navi solcherà il Mediterraneo (11). Ce ne saranno cinque posizionate nel Nord Europa, due nel Mar dei Caraibi – con tappa obbligata nella meravigliosa isola privata di MSC, Ocean Cay, alle Bahamas – e una, la MSC Bellissima, una delle prime navi smart mai costruite, che da aprile a giugno sarà fissa negli Emirati.

Novità per le escursioni

Tornare alla normalità è la vera notizia che tutti quanti aspettavamo. Da quest’anno, si potranno fare escursioni in autonomia, sempre se le normative del Paese che si visita lo permetteranno, naturalmente. Tra i punti di forza del protocollo anti Covid studiato da MSC, infatti, finora c’era l’obbligo di prendere parte solo ed esclusivamente a escursioni organizzate dalla compagnia perché protette. Una sorta di “bolla” per evitare di venire a contatto con esterni non vaccinati o non tamponati. Poiché per salire a bordo di una nave da crociera MSC, invece, è necessario sottoporsi a tamponi oltre che aver fatto il ciclo vaccinale, la crociera si è dimostrata essere il tipo di vacanza più sicuro in assoluto. A bordo delle navi MSC, tutti gli ospiti dai 12 anni in su devono essere vaccinati e tutti, a partire dai 2 anni di età, sono tenuti a presentare un test con esito negativo prima dell’imbarco

Crociere sempre più sicure

Oltre al protocollo già sperimentato, e che ha funzionato talmente bene da essere stato preso a esempio per altri tipi di viaggi, MSC ha deciso di implementare ulteriormente le misure a favore dei passeggeri con un’assicurazione supplettiva solo per il Covid.

Inoltre, le prenotazioni delle crociere saranno sempre più flessibili. Non solo il passeggero può riprogrammare il proprio viaggio, ma può anche cambiare i nominativi della prenotazione. Si possono effettuare modifiche fino a 15 giorni prima della partenza senza alcuna penale (21 giorni nel caso di prenotazioni Fly&Crcuise).