Le nuove e incredibili tendenze per i viaggi di nozze

Dimenticate i matrimoni come li avete conosciuti fino ad ora, perché dal 2024 si rivoluzionerà tutto, anche in fatto di viaggi di nozze

Fonte: iStock Le tendenze per i viaggi di nozze del 2024

Dopo mesi e mesi passati a non potersi sposare, il 2023 ha riportato un po’ di sano amore: è stato l’anno del ritorno alla normalità con l’organizzazione di nozze concepite come grandi feste colorate. E il novo anno in arrivo non sarà di certo da meno, perché secondo le previsioni fatte fino a questo momento spingerà ancora più forte sull’acceleratore

La principale tendenza per i matrimoni

A svelarci le prossime tendenze in fatto di viaggi di nozze è matrimonio.com, portale di riferimento del settore, che sottolinea che il protagonista per il 2024 sarà il movimento antiwedding: le nozze saranno completamente diverse da come sono state concepite fino ad ora.

Sì, avete capito bene: tutto sarà permesso, non esisteranno più regole di stile (e se ci saranno, sarà consigliato violarle) perché il matrimonio dovrà essere un evento innovativo capace di far trasparire la personalità degli sposi.

E in fatto di viaggi?

Cerimonie, outfit e tradizioni nuziali cambieranno completamente volto, ma a rivoluzionarsi saranno anche i viaggi di nozze che nella maggior parte dei casi saranno fatti anche con i proprio figli.

Ma non è questa l’unica novità: ad essere superato sarà anche il viaggio in un’unica destinazione, perché i futuri sposi sembrano optare per il dedicare diversi giorni a località differenti. Il motivo, come è possibile intuire, è sfruttare al meglio l’esperienza.

Inoltre, inizia la sua ascesa verso il successo anche la filosofia del Revenge Travel, la cosiddetta honeymoon per vendetta. Si tratta di un viaggio post matrimonio verso posti esotici particolarmente lontani che gli innamorati scelgono per “vendicarsi” degli anni del lockdown in cui non era possibile pianificare grandi spostamenti.

Sempre più famiglie optano per le le lune di miele con i bambini, ma anche con gli animali da compagnia: qualcosa che non sorprende, visto che, come riportato da Il Libro Bianco del Matrimonio, 1 coppia su 4 ha già figli al momento delle nozze, o con il partner attuale o con uno/a precedente.

Le destinazioni top

Tra le destinazioni di tendenza per i viaggi di nozze c’è il Sudafrica, dove la luna di miele è senza ombra di dubbio all’insegna dell’avventura. Natura, città all’avanguardia e un mare cristallino: possiede le carte in regola per rivelarsi una destinazione indimenticabile.

Poi ancora il Kenya o la Tanzania, affascinanti Paesi dell’Africa Orientale, in cui poter entrare in contatto con gli animali della savana, assistere a tramonti mozzafiato e vivere momenti più che magici.

Cresce sempre di più anche la voglia di Indonesia con le sue tante affascinanti isole vulcaniche, le spiagge incantevoli, i draghi di Komodo, gli oranghi e le tigri delle giungla.

Tra le destinazioni più interessanti per l’anno prossimo c’è anche la lontanissima, ma eccezionale, Nuova Zelanda. Paese unico, autentico e molto diverso rispetto a tante altre destinazioni.

Ad attrarre molto è anche il Perù, dove però servono un bel po’ di tempo ed anche un grandissima capacità di adattamento. Infine, il mare, il sole e tutto ciò che catapulta in paradiso. Parliamo di nazione come la Polinesia Francese, le Maldive le Fiji e persino le vulcaniche Hawaii.