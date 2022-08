Dentro la tana degli ippopotami per conoscere Fritz

Fonte: IPA Il piccolo ippopotamo Fritz, Hippo Cove

Sono tante le cose che ci spingono a raggiungere anche gli angoli più remoti della terra, come quelle attrazioni iconiche e straordinarie che sono diventate i simboli di città e Paesi interi, così come anche i gioielli architettonici e i monumenti paesaggistici. Sono anche gli straordinari spettacoli che portano la firma di Madre Natura a muovere le masse, così come la possibilità di fare incontri ravvicinati con gli esseri viventi che popolano il mondo.

E oggi è proprio in uno di questi posti che vogliamo portarvi. In una baia delle meraviglie abitata da creature straordinarie che hanno fatto di questo posto la loro casa.

Loro sono Fiona, Tucker e Bibi, ma c’è anche Fritz che è l’ultimo arrivato e ha già fatto il suo debutto. Loro sono gli ippopotami di Hippo Cove, e sono bellissimi.

Benvenuti nella baia degli ippopotami

Fare incontri ravvicinati con gli animali che popolano il mondo è un sogno che accomuna tutti quei viaggiatori che ogni giorno si mettono in cammino proprio per ammirare gli straordinari esemplari che abitano la nostra terra.

Non è sempre facile, però, entrare in contatto con queste creature, soprattutto quando parliamo di quelli che sono tra gli esemplari più grandi della terra. È questo il caso dell’ippopotamo che, al contrario di quanto può dimostrare il suo aspetto buffo e pacifico, è in realtà uno dei mammiferi più pericolosi al mondo.

Ma non è questo il caso di Fiona, Tucker, Bibi e Fritz, che hanno trovato la loro casa in una baia e che sono abituati a vivere e a interagire con gli esseri umani.

Per incontrare queste creature, e per osservarle nella loro quotidianità, dobbiamo recarci a Cincinnati, all’interno di quello che è uno degli zoo più antichi e grandi degli Stati Uniti d’America. Il Cincinnati Zoo & Botanical Garden, infatti, ospita oltre 500 animali e 3.000 specie di piante.

Nominato monumento storico nazionale nel 1987, lo zoo ospita un’area completamente dedicata agli ippopotami. Proprio qui è nata Fiona, figlia di Bibi e star del web che ha conquistato l’America e anche il nostro Paese.

Nel 2017, infatti, la notizia della sua nascita prematura ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso. Si pensava non sarebbe sopravvissuta e invece, grazie all’intervento di veterinari e specialisti, ha vinto la sua battaglia ed è diventata una vera celebrità del web nonché simbolo di speranza.

Ora Fiona ha festeggiato un altro evento importantissimo, quello della nascita del suo fratellino Fritz.

La nascita di Fritz

Il Cincinnati Zoo & Botanical Garden è in festa questi giorni, con tanto di fiocco blu appeso ai cancelli di ingresso per la nascita di Fritz, fratello di Fiona e figlio di Bibi.

Il cucciolo, che gode di perfetta salute, ha già incontrato i visitatori dello zoo nell’area Hippo Cove, una delle più frequentate e apprezzate dai viaggiatori e dai cittadini. In questa baia, infatti, tutte le persone possono osservare da vicino gli ippopotami grazie a una grande finestra di vetro che affaccia direttamente sulla baia degli ippopotami.

L’orario migliore per osservare Fritz e gli altri esemplari che popolano l’area, secondo gli esperti, è quello che va dalle 15.00 alle 17.00. Quando le temperature si fanno più calde, infatti, gli animali escono dall’acqua e si dedicano alle loro attività quotidiane.