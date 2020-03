Anche lo zoo approda online: i tour virtuali che i bambini ameranno

editato in: da

Andare allo zoo è un’esperienza che i più piccoli trovano sempre molto entusiasmante. Permette loro di entrare in contatto con tantissimi animali diversi e di scoprire alcune curiosità divertenti sul loro conto: una fonte inesauribile di intrattenimento, ma anche di apprendimento. Non tutti hanno però la possibilità di visitare gli zoo più belli del mondo, dove si trovano centinaia di diverse specie animali.

In una realtà sempre più connessa al mondo virtuale, anche gli zoo hanno deciso di approdare online. Non sarà come concedersi una giornata all’aria aperta, ma regalerà ai vostri bambini ore di puro divertimento – senza contare le tantissime cose che impareranno. Sono molte le realtà che hanno aderito a questa nuova modalità di “viaggio”, tra cui alcuni degli zoo più conosciuti in tutto il mondo. Ad esempio il Cincinnati Zoo & Botanical Garden, in Ohio, ha una ricca pagina Facebook dove potrete trovare tantissime informazioni sugli animali più belli e più curiosi di sempre.

Tra splendide istantanee e brevi filmati che catturano i momenti più divertenti della giornata, l’istituzione americana ha deciso di creare un appuntamento quotidiano con tutti coloro che vogliono ammirare le meraviglie del mondo animale. Ogni giorno alle ore 15:00 condividono in diretta alcune curiosità interessanti, mostrando video live delle creature più affascinanti di sempre. Sarà proprio come fare un safari rimanendo comodamente seduti sul divano.

Lo zoo di San Diego ha invece predisposto sul suo sito ufficiale diversi streaming che permettono di vedere in tempo reale cosa accade nel recinto dei koala o in quello degli elefanti. Siete affascinati dal fantastico mondo dei felini? La diretta dal recinto delle tigri è quello che fa per voi. Se invece volete scoprire qualcosa in più sulle specie più curiose, allora non perdetevi la live cam dei gufi o quella dei pinguini.

Chi non ama i panda? Quei bellissimi orsacchiottoni curiosi sono i beniamini di grandi e piccini. Per questo lo zoo di Atlanta vi permette di assistere allo spettacolo 24 ore su 24, con le sue dirette – attenzione però al fuso orario: rischiate di trovarvi davanti ad uno schermo nero, durante le ore notturne. Lo zoo di Melbourne offre anch’esso tantissime live cam, tra cui quella dei leopardi delle nevi. I loro cuccioli sono così carini!

E se è il mondo sottomarino ad attirarvi di più, allora non perdetevi le dirette dello Shedd Aquarium di Chicago, disponibili sulla sua pagina Facebook, e quelle del Georgia Aquarium, sul suo sito ufficiale. Oltre alle riprese dal vivo, avrete la possibilità di ammirare tante bellissime foto e di godervi dei video che raccontano le curiosità degli animali acquatici.