La città di Rimini è tra le mete top dell'estate

Con l’estate alle porte, molti di noi hanno un solo pensiero in mente: viaggiare. Non tutti, però, hanno prenotato le proprie vacanze e sono ancora in cerca di ispirazioni per trovare la destinazione perfetta. Ad aiutarci nella ricerca ci pensa la piattaforma Booking che, in base ai dati ottenuti da uno studio fatto usando i propri database, ha dichiarato che il 77% dei viaggiatori si sente entusiasta all’idea di esplorare il mondo nei prossimi mesi e che, quasi la metà (48%), prevede di spendere di più rispetto al 2024.

Oltre a fornirci questi dati, ci racconta anche dove le persone stanno pensando di prenotare o hanno prenotato per i prossimi mesi. Dalle coste baciate dal sole alle città vibranti ricche di attrazioni culturali, fino alle destinazioni di tendenza dove nuotare tra le barriere coralline, come l’Egitto, o dove lasciarsi conquistare dall’atmosfera urbana, come Tokyo.

Quali sono, quindi, le mete di viaggio dell’estate? Ecco le preferite, anche da chi viaggia in famiglia, in gruppo o in coppia.

Le mete di viaggio dell’estate

Analizzando le ricerche degli alloggi per il periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 aprile 2025, con date di check-in tra il 1 giugno e il 31 agosto 2025, la piattaforma ha identificato le destinazioni di tendenza dell’estate dove, tra le altre, spicca soprattutto Hurghada, in Egitto. Con il suo sole perenne, le spiagge attrezzate e le acque cristalline, è considerata una meta ideale sia per chi vuole una vacanza all’insegna del comfort che dell’avventura. Hurghada, infatti, vanta splendide barriere coralline, casa di pesci angelo, pesci farfalla e pesci pappagallo.

In classifica, insieme ad altre mete quali Alicante, Tokyo e Malaga, compare anche Rimini. La città costiera attrae turisti provenienti da tutto il mondo grazie al suo mix di spiagge, reperti storici e locali notturni. Questa la classifica delle destinazioni top dell’estate:

Hurghada, Egitto

Sharm El Sheikh, Egitto

Tokyo, Giappone

Dubai, UAE

Bangkok, Thailandia

Alicante, Spagna

Nizza, Francia

Malaga, Spagna

Rimini, Italia

Dubrovnik, Croazia

Fonte: iStock

Le destinazioni top per le famiglie

Secondo la ricerca di Booking, il 53% dei genitori considera la vacanza annuale una priorità. Le famiglie cercano non solo destinazioni soleggiate dove rilassarsi, ma anche e soprattutto mete dove i bambini possano interagire con culture ed esperienze diverse. Ecco perché, tra le mete più prenotate, compaiono città come Tokyo, dove la tecnologia futuristica e gli antichi templi offrono un’esperienza diversificata e stimolante, o Alicante, dove la scoperta passa anche attraverso il cibo, proposto a prezzi accessibili e quindi ideali per chi viaggia in famiglia.

Per le famiglie, inoltre, è sempre più facile pianificare una vacanza in autonomia anche grazie all’uso dell’IA: l’85% afferma che gli strumenti di intelligenza artificiale rendono il processo più veloce ed efficiente.

Le destinazioni top per le famiglie sono:

Hurghada, Egitto

Parigi, Francia

Dubai, UAE

Tokyo, Giappone

Alicante, Spagna

Le mete più cercate da chi viaggia in gruppo

Secondo i dati raccolti, un viaggiatore su cinque, a livello globale, sta pianificando la vacanza con un gruppo di amici. A guidare questa tendenza è la Gen Z, con il 33% che opta per fughe di gruppo verso destinazioni in grado di combinare connessione sociale con esperienze nella natura, come i trekking e l’osservazione delle stelle. Ciò si allinea a una tendenza più ampia, dove il 48% dei viaggiatori globali ha espresso il desiderio di voler dedicare parte del proprio viaggio a paesaggi naturali come laghi, montagne e parchi nazionali.

In questo contesto, non stupisce la presenza di città come Parigi o Albufeira, quest’ultima considerata come la più grande, vivace ed entusiasmante tra tutte le località turistiche dell’Algarve, soprattutto dal punto di vista dei visitatori più giovani. Al primo posto, invece, troviamo Cipro, dove alle spiagge si affiancano paesaggi naturali mozzafiato, ideali per chi vuole trascorrere la propria vacanza all’aria aperta.

Le mete più cercate, in questo caso, sono:

Ayia Napa, Cipro

Alicante, Spagna

Albufeira, Portogallo

Parigi, Francia

Marrakech, Marocco

Fonte: iStock

Le destinazioni per le coppie

Infine, le coppie danno sempre più importanza alle esperienze: ecco perché, quando si tratta di fare un regalo al partner, l’opzione più diffusa è il viaggio. Secondo i dati raccolti, il 73% dei millennial, il 74% della Gen Z e il 69% dei boomer preferisce regalare un viaggio piuttosto che acquistare doni fisici. Questo cambiamento è in linea con il 45% dei viaggiatori che quest’anno prevede di fare un viaggio con il proprio partner, ma dove?

Tra le destinazioni più popolari ci sono Milano e Alicante, oltre che alcune gemme vicine, come Trieste e Villajoyosa, perché offrono esperienze culturali e scenari pittoreschi, rendendole aggiunte ideali a un itinerario romantico. Nel dettaglio, le mete più cercate dalle coppie sono: