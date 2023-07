Il Luna Park di New York compie 120 anni

Fonte: iStock Luna Park di Coney Island, Brooklyn, New York

Durante la settimana che si è conclusa il 28 giugno si è festeggiato il 120º anniversario del Luna Park di Coney Island, situato nel cuore di Brooklyn a New York. Un momento molto importante anche per Antonio Zamperla, che negli anni ha saputo affermarsi come eccellenza italiana, posizionandosi come il maggior produttore di giostre al mondo.

Da più di un secolo, il Luna Park ha visto passare generazioni di visitatori che hanno potuto godere delle sue attrazioni uniche e dei suoi spettacoli indimenticabili.

Il parco ha subito diverse trasformazioni nel corso degli anni, ma è riuscito a mantenere la sua atmosfera magica e nostalgica, che lo rende uno dei luoghi più iconici di Coney Island.

Il Luna Park di Coney Island: attrazioni uniche e tecnologie all’avanguardia

Il famoso Luna Park di Coney Island ha finalmente aperto per l’estate del 2023, con tante novità da scoprire. I visitatori hanno potuto vivere emozioni uniche su un terreno che si snoda per 15 acri e che ospita giostre entusiasmanti destinate a grandi e bambini.

Da oltre un secolo, riveste un ruolo fondamentale per la comunità di Brooklyn e oggi, continua a onorare il suo prestigio come il parco più influente al mondo, con le sue nuove attrazioni che comprendono le emozionanti montagne russe di Tony’s Express, il Leti’s Treasure, i percorsi avventurosi di Sky Chaser e Sky Tykes Ropes, le quattro affascinanti giostre che offrono viste mozzafiato sul quartiere di Coney Island.

Inoltre, tra le più all’avanguardia, spiccano il Ferrari World di Abu Dhabi, un vero e proprio paradiso per gli amanti delle emozioni forti e le Connected RideZ, conosciute anche come le “giostre parlanti”. Altro punto forte è il Nebulaz, una giostra rotante che disegna un movimento ipnotico, un’esperienza indimenticabile per tutti.

E se sei in cerca di una dose di adrenalina estrema, non puoi perderti Big Wavez: una torre di 70 metri che crea un’onda di 15 metri. Un’esperienza che ti lascerà letterlamente senza fiato.

Alla scoperta del Luna Park di Coney Island

Il Luna Park di Coney Island è una delle attrazioni più grandi e famose di New York. È il luogo ideale per vivere emozioni forti, trascorrere del tempo in famiglia o con gli amici e per godersi un’esperienza indimenticabile.

I visitatori possono ammirare i panorami mozzafiato sull’oceano, possono passeggiare tra negozi e rifocillarsi nei punti ristoro sulla suggestiva Riegelmann Boardwalk, che regala un fascino senza tempo e che rende questa una destinazione adatta a tutte le età.

In un mix di tradizione e innovazione, il parco rappresenta un simbolo intramontabile di divertimento, promettendo un’esperienza coinvolgente in un luogo magico, in cui la nostalgia, il divertimento e la meraviglia catturano l’attenzione in modo avvincente.

“Festeggiamo il Luna Park di Coney Island che abbiamo visto rinascere grazie alle operose e artistiche mani italiane. Il futuro ci aspetta e ci vede in prima linea nella sicurezza e nell’accessibilità, nelle tecnologie IOT e nell’intelligenza artificiale applicate alle giostre, nell’utilizzo di materiali come alluminio aeronautico e carbonio strutturale.”, ha affermato il presidente Antonio Zamperla, che è impegnato a guidare l’azienda verso un futuro pieno di potenzialità e opportunità.

L’ingresso al Luna Park è gratuito. Per maggiori informazioni sugli orari di apertura, le attrazioni e molto altro ancora, ti invitiamo a visitare il sito ufficiale.