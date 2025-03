Un angolo di Marte si trova in Turchia (è un lago)

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: iStock Le acque cristalline del Lago Salda

Vedendolo in foto, il Lago Salda sembra un’isola o una spiaggia tropicale, ma in realtà è un lago craterico, una rarità della Turchia. Grazie alle sue acque cristalline, dovute alla presenza di magnesio, alla sabbia bianca e ai suoi paesaggi surreali, il lago è spesso soprannominato le “Maldive Turche”. Potrebbe bastare questo per rendere il lago formatosi durante il Pleistocene, circa 1,5 milioni di anni fa, un luogo estremamente speciale. Eppure c’è dell’altro che lo rende ancora più unico.

Secondo gli scienziati, infatti, il Lago Salda è l’unico luogo sulla Terra a possedere una composizione geologica analoga al cratere Jezero su Marte. A stabilirlo sono stati gli studi portati avanti nel 2019 da Briony Horgan, professoressa del Dipartimento di Scienze della Terra, Atmosferiche e Planetarie dell’Università di Purdue che ha visitato la Turchia con il team del rover Perseverance della NASA per esaminare il misterioso lago, rimanendo impressionata dalla sua somiglianza con Marte.

Dove si trova il Lago Salda

Di medie dimensioni, il Lago Salda è situato nella Turchia sud-occidentale, precisamente nel distretto di Yeşilova, nella provincia di Burdur. Il lago si trova a circa due ore e mezza di auto da Antalya e a un’ora e un quarto dal ‘Castello di Cotone’ di Pamukkale. Per raggiungerlo, l’ideale è possedere un’auto o partecipare a uno dei tanti tour organizzati. Una volta arrivati potete visitarlo anche in autonomia, in particolare si consigliano i diversi punti di osservazione che offrono viste panoramiche sul lago e sul territorio circostante.

La sua superficie si estende per 43,7 chilometri quadrati, raggiungendo una profondità di 196 metri, il che lo rende uno dei laghi più profondi della Turchia. L’area circostante è un parco naturale protetto, caratterizzato da fitte pinete, scogliere rocciose e una ricca fauna selvatica.

Essendo un luogo particolarmente speciale e da proteggere, è stata inoltrata la richiesta per ottenere riconoscimento come Patrimonio UNESCO.

Perché il Lago Salda viene associato a Marte

“Per molti versi, sembrava effettivamente di stare sulle rive dell’antico lago Jezero su Marte”: è così che gli scienziati hanno descritto il loro arrivo sul Lago Salda. Dopo aver fatto diverse ricerche, si sono resi conto che il lago era quello che si definisce un “analogo marziano”, ossia un luogo sulla Terra considerato simile o comparabile alle condizioni trovate su un altro pianeta.

Trovare un luogo analogo a Marte non è semplice a causa degli alti livelli di ferro e magnesio racchiuse nella composizione del Pianeta Rosso, “molto primitivi”, come ha spiegato la professoressa Horgan. Eppure eccolo qui, nascosto in una zona poco conosciuta della Turchia insieme ai suoi segreti che potrebbero rivelare informazioni importanti anche sulle nostre origini.

Tra i ricercatori della NASA c’era anche Nurgül Balcı, professoressa presso il Dipartimento di Ingegneria Geologica dell’Università Tecnica di Istanbul, che ha dichiarato come il lago possieda dei microrganismi che hanno costruito strutture microbiche che risalgono ad almeno 2 milioni di anni fa, alcune delle quali sono state esposte a causa della diminuzione dei livelli dell’acqua del lago. “Salda contiene molte informazioni che possono aiutarci a capire la vita che è iniziata e si è evoluta 3,5 miliardi di anni fa”, afferma Balcı.