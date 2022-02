Green Pass senza scadenza e addio alle zone rosse

Anche in Italia, come in molti altri Paesi d’Europa, le regole relative al contenimento della diffusione del Covid-19 vengono allentate sempre di più. Tante sono le novità degli ultimi giorni, ma per quanto riguarda i viaggi le più importanti sono certamente quelle legate al Green Pass.

Green Pass senza scadenza

Una notizia che era nell’aria da tempo e che (finalmente) è diventata realtà: il Green Pass, per coloro che si sono sottoposti alla terza dose di vaccino, o che hanno completato il ciclo di vaccinazione primario e sono guariti dal Covid, ha scadenza illimitata.

“Prolunghiamo la vigenza del Green Pass dopo il booster“. “Oggi è di 6 mesi e non avendo ancora le nostre autorità scientifiche individuato un percorso per la quarta dose, che sarà oggetto di un confronto sul piano tecnico-scientifico, la valutazione del Governo è di non porre limiti alla durata del Green Pass dopo il booster“, ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri sulle nuove misure di contrasto al Covid-19.

Rimane invariata, invece, la validità del Green Pass per coloro che si sono sottoposti a due dosi o al vaccino monodose: a partire dall’1 febbraio la scadenza è di 6 mesi dal completamento della vaccinazione e non più di 9.

Cosa bisogna fare per aggiornare il Green Pass

Il Ministero della Salute provvederà ad aggiornare automaticamente la piattaforma e il Certificato Verde. Un adeguamento che però dovrebbe avvenire solo nel momento in cui il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Zona rossa solo per i non vaccinati

Un’ulteriore novità riguarda le fasce di colori regionali. Infatti, verranno eliminate le restrizioni, anche in zona rossa, per tutte le persone che si sono vaccinate contro il Covid-19.

Ciò vuol dire che i divieti previsti nelle eventuali aree ad alto rischio rimarranno in vigore esclusivamente per le persone non vaccinate. In sostanza, chi avrà un Green Pass valido da vaccinazione o guarigione potrà condurre una vita normale e senza più distinzioni tra i colori delle regioni.

Arrivi dall’estero, le novità

Le norme sugli arrivi dall’estero sono già state allentate alcuni giorni fa e sono in vigore a partire dall’1 febbraio (per tutte le novità potete cliccare qui). Ma ulteriori sono arrivate con l’ultimo Consiglio dei Ministri.

Come risaputo, la scadenza del Green Pass in Europa è di 9 mesi, mentre all’interno dei confini nazionali è di 6. Tradotto vuol dire che per i rientri o gli arrivi dall’estero in Italia, il Green Pass dura 9 mesi, mentre per partecipare alle attività sul territorio nazionale ne vale 6, a meno che non ci si sia sottoposti alla terza dose di vaccino o che si sia guariti dal Covid dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Per questo motivo, ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti Autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione dal Covid, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato, previa effettuazione di un tampone antigenico rapido (entro le 48 ore) o molecolare (entro le 72 ore) con esito negativo.

Nell’eventualità di vaccinazioni con sieri non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività è consentito in ogni caso a seguito dell’effettuazione di test rapido o molecolare (nelle stesse tempistiche riportate sopra).

Una norma che prende in considerazione una raccomandazione dell’Unione europea e che si è resa necessaria perché in altri Paesi del mondo il Green Pass ha una validità più lunga che da noi, 9 mesi contro 6. Chi arriva da fuori, quindi, dovrà fare il tampone per accedere a una lunga serie di servizi, come entrare in hotel o andare al ristorante.

Le novità sulle mascherine

Infine, vi ricordiamo che a breve non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Nel dettaglio: dall’11 febbraio sarà necessario indossare i dispositivi di protezione esclusivamente nei luoghi al chiuso. Nei bar e nei ristoranti va messa soltanto quando ci si alza dal tavolo.

Nei cinema e nei teatri va indossata sempre. Nelle palestre e nei centri sportivi soltanto quando si sta nelle aree comuni e si può naturalmente togliere quando si fa attività sportiva. Su treni, aerei, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale è obbligatorio indossare le FFP2. I contatti stretti dei positivi con terza dose da meno di 120 giorni non fanno quarantena, ma devono indossare per dieci giorni la FFP2 e rispettare l’autosorveglianza.