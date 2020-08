La destinazione di viaggio passa per i colori: ecco i preferiti degli italiani

Che i colori influenzino l'umore è cosa risaputa da tempo, non a caso vengono consigliate tonalità diverse per ogni stanza della casa e privilegiate determinate tinte in alcune strutture pubbliche. E quando si è circondati di colori che piacciono, ci si sente decisamente meglio. Lo testimoniano gli stessi italiani che, intervistati sulle loro preferenze cromatiche in tema di palazzi e abitazioni, nel corso della ricerca “Protect & beautify the world” condotta dall’Istituto AstraRicerche per Sigma Coatings, hanno dichiarato che cambierebbero volentieri colore alle loro case e ai loro quartieri, anche se i gusti cambiano da nord a sud. E dato che edifici e palazzi sono parte integrante delle meraviglie del mondo, il colore influenza anche la preferenza per determinate destinazioni di viaggio. Ecco allora i colori preferiti dagli italiani e le mete di conseguenza più adatte.