Le spiagge più belle di Malta per l’estate, veri spettacoli

Una piccola perla del Mar Mediterraneo, attrattiva per turisti e viaggiatori di tutto il mondo e isola dai paesaggi naturali incontaminati e dalla bellezza mozzafiato. Malta è la meta ideale per chi voglia vivere una vacanza in un luogo dal fascino indiscusso, ricco di storia, energia, romanticismo, divertimento e di tutto ciò che rende l’Estate la stagione più attesa dell’anno. Un viaggio tra scorci da cartolina, acque cristalline e spiagge tranquille. Ma anche sentieri impervi, scogliere alte decine di metri, calette e insenature dall’atmosfera magica e romantica. Insomma, Malta è davvero un concentrato di possibilità, adatta sia alle famiglie che agli amanti dell’avventura. Ma sempre con la certezza di essere in un luogo che vi farà sognare a occhi aperti per molto, moltissimo tempo. Un luogo come Golden Bay (nella foto), una delle spiagge più popolari di Malta, caratterizzato da acque trasparenti e da sabbia che, come dice il nome stesso, è del colore dell’oro. La scelta ideale per gli appassionati di snorkeling e per chi voglia scoprire la meravigliosa e rara fauna marina che popola le acque della baia.