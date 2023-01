Settimana bianca sugli Appennini: dove andare

Settimana bianca sulle Alpi? Non soltanto, anche gli Appennini, da nord a sud, vantano piste spettacolari per la gioia degli amanti dello sci e della neve. Sono più di cento le stazioni sciistiche aperte durante ogni inverno: una selezione di località da non perdere. (Nella foto, Campitello Matese, Molise).