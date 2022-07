L'estate è la stagione adatta per visitare i parchi. Di quelli più belli d'Italia ve ne avevamo già parlato , per questo oggi vi portiamo alla scoperta dei più suggestivi d'Europa da raggiungere durante questa stagione. Il primo che vi proponiamo è il Parco Nazionale Krka (in foto), meraviglia della Croazia dove l'omonimo fiume forma ben 7 incantevoli cascate.