Uno dei posti più belli del mondo potrebbe presto chiudere ai turisti

C’è un posto nel mondo davvero incredibile e la sua bellezza, autentica e incontaminata, ha fatto sì che acquisisse una fama mondiale. Ogni giorno migliaia di persone da tutto il globo arrivano nelle Alpi francesi per attraversare il Mont Blanc, il meraviglioso massiccio montano noto anche come ottava meraviglia del mondo. Ma presto i viaggiatori, potrebbero non aver più accesso a questo luogo.