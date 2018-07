I vip in vacanza in Sicilia

Non è solo una delle mete più apprezzate dalla gente comune, la Sicilia, quest’anno, è stata letteralmente invasa dai vip di casa nostra e dalle star provenienti da oltreoceano. Siracusa, Panarea, Marina di Ragusa: i vip in vacanza in Sicilia scelgono le località più belle dell’isola.