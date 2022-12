Le esperienze da fare in Italia nel 2023 secondo gli stranieri

Dal mare alle montagne, dalle verdi colline alle città d'arte: l'Italia è uno scrigno di tesori preziosissimi, tutti da scoprire e da assaporare con calma, in una vacanza da sogno. Quali sono le località imperdibili per vivere l'atmosfera autentica del nostro Paese? Ce lo rivelano i turisti stranieri, innamorati perdutamente delle nostre bellezze: vediamo quali esperienze hanno scelto di concedersi nel 2023, in un'avventura ricca di panorami meravigliosi e di prelibatezze da gustare.