Croazia in inverno: 10 mete da non perdere

Amate l’inverno e sognate di ammirarlo e viverlo nella sua essenza più pura? Allora la meta per voi è la Croazia dove la stagione fredda dona il meglio di sé, in un’atmosfera unica e speciale che si respira soltanto qui. Dovendo scegliere quali luoghi visitare assolutamente, da segnare in agenda è il Castello di Trakoscan a nord di Zagabria, stupendo tutto l’anno ma ancora più magico in inverno, arroccato a 250 metri, con parco e lago che ghiaccia per almeno tre mesi. (Nella foto, Castello di Trakoscan, Croazia).