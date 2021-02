Le città più magnetiche e vivibili al mondo

Tra le metropoli più importanti al mondo, ce ne sono diverse che rispondono ai requisiti per rientrare nella classifica Global Power City, stilata dalla giapponese Mori Memorial Foundation: prendendo in considerazione ben 48 città situate in ogni angolo del pianeta, tiene in considerazione alcuni fattori fondamentali che determinano la loro vivibilità e il loro "magnetismo" - ovvero la capacità di attirare abitanti e aziende. Nella classifica vi è una sola italiana, la città di Milano, che occupa la 39esima posizione. Scopriamo le altre metropoli che hanno scalato i vertici della Global Power City.