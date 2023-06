Città e borghi della Liguria da visitare in estate

L'estate in Liguria apre le porte a una miriade di attività irripetibili tra mare, parchi, montagne, città e i borghi ricchi di fascino e tradizioni da esplorare. Tante le perle di questa regione ammaliante, che vale la pena visitare durante una delle stagioni più attese dell'anno. Tra queste, Bogliasco (in foto) con il suo fantastico mix di storia, relax e sport, per una vacanza ideale per ogni tipologia di turista. Questa graziosa cittadina di mare a pochi chilometri da Genova, incastonato in un’insenatura naturale alla foce del torrente omonimo, vanta un litorale variegato in cui piccole spiagge libere si alternano a ripide scogliere, con qualche tratto adatto a tuffi arditi o tintarelle impeccabili.