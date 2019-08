La California come Uluru: è fiorito un immenso campo di luci

Tornate bambini e lasciatevi ispirare dal magico ricordo delle lucciole nel bosco: per la prima volta nella, arrivano le luminosissime opere di, in collaborazione con la Valley Foundation, accoglie nelle immense proprietà di Saratoga , una mostra tanto ambiziosa, quanto di forte impatto, destinata a far sognare immergendosi in un mondo parallelo, grazie all’installazione delle dieci opere dell’artista britannico. La mostra resterà aperta, per ben 6 mesi dopo la prima chiusura prevista, grazie al successo del grande afflusso di visitatori. Vi troverete avvolti da migliaia di diversi elementi tutti su misura, incastrati e sapientemente combinati tra loro in modo da ricreare onde multicolore, fiumi, cascate e tappeti di luce che ricreano le emozioni e la scenografia della serie “Le cronache di Narnia” di C.S. Lewis. Lasciate a terra i vostri pensieri e partite con noi a scoprire l’immaginaria terra di Narnia, ricreata dalla magia delle infinite luci.