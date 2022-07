I borghi italiani più amati all’estero: la ricerca

In occasione dell’inizio dell’estate, l’Ufficio Studi di Idealista ha stilato la classifica delle località sotto i 5 mila abitanti più apprezzate dagli stranieri, alla ricerca di ville e appartamenti per le vacanze o su cui investire. Per realizzare questo studio, il portale ha misurato l’origine delle visite ricevute dalle abitazioni in vendita nei piccoli centri, negli ultimi tre mesi. Secondo l’analisi, sono 41 le località dove l'interesse all'acquisto dell’abitazione della componente straniera supera quello degli italiani. Dalle ricerche degli utenti emerge, inoltre, una netta prevalenza di località lombarde, ben 20 su 41, la maggior parte delle quali si trova in prossimità di laghi del Nord Italia, ma non mancano i posti di mare in Liguria e le perle della Costiera Amalfitana. Tra i borghi più apprezzati dagli stranieri che sognano una casa in Italia c'è Oggebbio piccolo e grazioso centro situato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Una meta ambita dagli amanti dell'arte e della natura. (Nella foto, Oggebbio)