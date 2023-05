Questa fioritura sta tingendo di viola le praterie: è spettacolare

Fonte: iStock Camas Prairie

Prima di salutare la primavera, e dare il benvenuto alla stagione più attesa dell’anno, ci sono ancora molte cose da fare e da vedere, tanti viaggi da organizzare. Nonostante, infatti, la natura abbia già sancito il suo risveglio, regalandoci alcune delle visioni più belle di sempre, in alcune parti del mondo lo spettacolo è ancora in corso.

Se volete approfittare di questo momento per fare il pieno di natura e di bellezza, allora, dobbiamo dirvi che esiste un luogo dall’altra parte del globo, dove proprio in questo momento Madre Natura sta tirando i fili di uno show grandioso.

Per ammirarlo dobbiamo raggiungere l’Idaho, lo stato situato nella parte nord-occidentale degli Stati Uniti d’America celebre per il suo paesaggio montuoso e per la rigogliosa natura. Proprio qui, in questi giorni, un mare di gigli di Camas sta tingendo di viola le praterie. Lo spettacolo è straordinario.

La grande fioritura del giglio di Camas

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nell’Idaho meridionale, proprio dove sorge una delle più suggestive praterie di Camas, un luogo tanto caro ai nativi americani proprio per la presenza dell’omonimo fiore. Ci troviamo nella Camas Prairie Centennial Marsh Wildlife Management Area, una grande prateria che si snoda su un territorio di oltre 3000 acri situata nella contea di Camas che sta per ospitare una delle più incredibili fioriture dell’anno, quella del giglio viola.

Il giglio di Camas è una pianta erbacea robusta che presenta un bulbo commestibile, motivo per il quale è sempre stata considerata un’importante fonte di cibo per tutti i popoli indigeni americani. Legato direttamente alla storia del territorio, e alle tribù che lo hanno popolato per migliaia di anni, oggi questo esemplare è diventato una vera e propria attrazione turistica che rende l’esperienza di viaggio magica.

I gigli di Camas, infatti, sono in fiore. Lo spettacolo che si apre davanti agli occhi di chi guarda regala la sensazione di trovarsi davanti a un mare viola che si estende e si perde nel paesaggio verde smeraldo che caratterizza la Prateria di Camas. A fare da sfondo alla visione, ci sono le melodie riprodotte dalla natura, da una parte gli uccelli canterini e le anatre, dall’altra il gorgoglio intenso e delicato dei ruscelli. Sembra davvero di essere al cospetto di un piccolo paradiso terrestre.

La prateria che diventa un mare viola

Raggiungere l’Idaho in questo periodo, e visitare la Camas Prairie Centennial Marsh Wildlife Management Area, è davvero un’esperienza magica da vivere almeno una volta nella vita. Proprio in occasione della massima fioritura di questi esemplari, che avviene durante le prime settimane di giugno, viene organizzato il Camas Lily Festival, una manifestazione che ha radici storiche e culturali.

A giugno, infatti, la fioritura sarà festeggiata dai membri delle tribù locali con danze e cerimonie antiche e moderne. Si tratta di un’esperienza davvero unica che consentirà ai viaggiatori di toccare con mano la storia dei nativi americani e celebrarla insieme a loro.

Durante l’evento, che si terrà in occasione del primo weekend di giugno, tutti gli abitanti della Contea di Camas, e i viaggiatori che si trovano nel territorio, sono invitati a partecipare. Canti, balli, storie e festeggiamenti faranno da sfondo a una visione naturale spettacolare e imperdibile.