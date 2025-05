La Svizzera è pronta a far sognare. L’Europa prepara le bandiere e l’Eurovision 2025 è già nell’aria. Pronti a cantare in coro? Ecco tutto ciò che c'è da sapere

Fonte: iStock Vista della splendida Basilea e del fiume Reno

Dopo la vittoria strepitosa di Nemo con la magnetica “The Code”, lo scorso anno, l’Eurovision Song Contest torna dove tutto è cominciato: la Svizzera. Più precisamente, a Basilea, città d’arte e cultura, che per una settimana si trasformerà nel cuore pulsante della musica europea.

Le date da segnare in agenda sono il 13, 15 e 17 maggio, quando la 69ª edizione dell’evento più spettacolare del vecchio continente prenderà vita alla St. Jakobshalle, un’arena che promette di lasciare tutti a bocca aperta.

Come da tradizione, lo show sarà un trionfo di luci, suoni, bandiere, glitter e coreografie da far girare la testa. Ma quest’anno si aggiunge un tocco tutto svizzero fatto di precisione, scenografia mozzafiato e tanta, tantissima montagna (sì, avete capito bene, sarà coinvolta anche la natura!). Eurovision 2025 si preannuncia come un’esplosione di creatività in salsa elvetica e l’attesa è alle stelle.

Una Basilea da palcoscenico: cosa sapere sulla città che ospita l’evento

Elegante, cosmopolita, affacciata sul Reno e incastonata al confine con Francia e Germania: Basilea è la scelta perfetta per ospitare un evento che unisce Paesi, lingue e culture. Con i suoi musei di fama internazionale, i tram colorati e quell’aria da piccola metropoli ordinata ma vivace, la città accoglierà fan da tutto il continente in una cornice urbana che sa stupire.

Per i visitatori e gli appassionati di musica pop, sarà l’occasione per perdersi tra le stradine della città vecchia, gustare una raclette post-concerto o lasciarsi travolgere dall’energia dell’Eurovision Village, dove musica, eventi e maxi schermi animeranno le piazze principali. E con i treni svizzeri che funzionano come orologi, spostarsi tra hotel, centro città e arena sarà più semplice di una modulazione di tonalità a metà canzone.

Il palco? Montagne, LED e un’estensione scenografica incredibile

La scenografia è già sulla bocca di tutti. Il palco di Eurovision 2025, firmato per l’ottava volta dal leggendario Florian Wieder, è un omaggio alla diversità e alla natura svizzera. Le montagne, protagoniste laterali della struttura, incorniciano un impianto scenico dominato da una passerella centrale che si estende verso il pubblico, in pieno stile “abbraccio collettivo”. Al di sopra, una grande arcata squadrata tappezzata di LED sovrasta il tutto, regalando un effetto immersivo degno di un viaggio alpino in technicolor.

Da domani, il palco sarà testato dalle 37 delegazioni in gara, ciascuna pronta a conquistare pubblico e giuria tra look sopra le righe e ritornelli impossibili da dimenticare.

L’Italia in prima fila (e su Rai 1): commentano Corsi e BigMama

E Sanremo? Presente, ovviamente! Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 ha dichiarato che non sarà presente, ma sarà l’artista Lucio Corsi a rappresentare l’Italia nella finalissima del 17 maggio, trasmessa in diretta su Rai 1, con il commento spumeggiante di Gabriele Corsi e della travolgente BigMama. Le due semifinali andranno invece in onda su Rai 2, mentre l’intera kermesse sarà disponibile anche su RaiPlay, Rai Radio 2 e sul canale 202 del Digitale terrestre.

A condurre l’evento sul palco della St. Jakobshalle saranno Sandra Studer e Hazel Brugger, affiancate nella serata finale da una regina delle tv europee: Michelle Hunziker, che torna nel suo Paese natale per brillare sotto i riflettori internazionali.