Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: ANSA Eclissi solare 29 marzo in Italia

L’eclissi lunare appena lasciata alle spalle ha fatto battere il cuore di tutti gli appassionati di astronomia grazie alla veste rossa ma il 29 marzo siamo pronti a goderci un altro spettacolo, seppur parziale: si tratta dell’eclissi solare. Visibile per pochi minuti e solo da alcune regioni italiane, regalerà un momento suggestivo mentre la luna farà ombra su uno spicchio della grande stella. Chiaramente non provocherà buio (come invece accade per un’eclissi totale) ma riesce comunque a creare un piccolo show mostrando le meraviglie che la natura sa regalare. Approfondiamo meglio da dove sarà possibile godersi l’eclissi solare del 29 marzo.

Cos’è un’eclissi solare

L’eclissi solare è un fenomeno astronomico che si verifica quando la luna si interpone tra la terra e il sole. Il loro particolare posizionamento porta ad oscurare la luce in modo parziale o totale in alcune aree del pianeta. Quella del 29 marzo è un’eclissi parziale, quindi solo uno spicchio del sole viene oscurato. Esiste però anche l’eclissi totale in cui la luna copre totalmente il disco per alcuni minuti provocando il buio tipico della notte. L’altra opzione è l’anulare quando la luna è troppo lontana dalla terra per coprire completamente la stella e lascia quindi un anello attorno alla sagoma. Si tratta di eventi molto particolari e rari che sanno conquistare l’attenzione di esperti e appassionati. Il fenomeno però, a differenza di quello lunare, richiede un po’ di attenzione per osservarlo: è infatti consigliato indossare occhiali e strumenti certificati per proteggere gli occhi e godersi lo spettacolo in sicurezza.

Dove vedere l’eclissi solare in Italia

Sabato 29 marzo il cielo offrirà uno spettacolo raro e affascinante: un’eclissi solare parziale, visibile solo in alcune zone dell’Italia. L’evento si verificherà in tarda mattinata, con inizio tra le 11:00 e le 12:00 (l’orario esatto varia a seconda della località), e si concluderà poco prima delle 13:00. Il picco massimo è previsto attorno a mezzogiorno. La copertura del disco solare sarà minima: il massimo previsto nel Belpaese raggiungerà appena il 13% e sarà visibile nella zona della Val d’Aosta. Nelle regioni meridionali, come Sicilia, Calabria, Basilicata, parte della Campania e della Puglia, l’eclissi non sarà osservabile. Le aree più fortunate saranno il Nord-Ovest, in particolare Val d’Aosta e Piemonte, dove la Luna oscurerà poco più del 10% del Sole. Nelle regioni del Nord e nella Toscana la copertura sarà tra il 3 e il 7%, mentre scendendo verso il Centro-Sud il fenomeno diventerà sempre meno evidente, fino a sparire del tutto.

Le altre eclissi previste

Il 2025 è un anno importante per gli appassionati di astronomia. Sono in programma, infatti, diverse eclissi solari e lunari da avvistare. Dopo aver lasciato alle spalle la luna di sangue del 14 marzo ed essere pronti all’eclissi solare parziale del 29 marzo. Si dovrà attendere invece l’arrivo dell’autunno per i prossimi spettacoli: il 21 settembre un’eclissi solare interesserà l’Antartide e la Nuova Zelanda. Un altro appuntamento? Il 7 settembre 2025 è attesa l’eclissi totale di luna: si tratta dell’evento astronomico protagonista del 2025 e sarà osservabile da tutta Italia per tutta la serata. I fenomeni suggestivi continueranno nell’agosto del 2026 con un’eclissi totale su Spagna e Islanda e nell’Agosto del 2027 coinvolgendo Marocco, Spagna, Arabia Saudita e Somalia. In questi casi l’Italia sarà più fortunata: in città come Torino l’oscuramento sarà del 70%, a Roma dell’82% e a Palermo del 90%.