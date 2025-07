iStock Anche l'isola di Maiorca è coperta dall'offerta di easyJet

Perché viaggiare in alta stagione, quando è possibile scoprire le più belle destinazioni d’Europa con la calma di chi ha evitato la folla? Ora potete farlo approfittando della nuova offerta flash di easyJet: valida per 48 ore, è pensata per chi sogna una partenza last minute o vuole già programmare un weekend autunnale in una grande capitale europea.

Dalle ore 10:00 di martedì 30 luglio fino alle 10:00 di venerdì 1 agosto, potrete usufruire di sconti fino al 15% su 50.000 posti selezionati, per voli in partenza tra il 15 agosto e il 31 ottobre. E, se siete in cerca di ispirazione, ecco i nostri consigli!

Da Milano Malpensa a Maiorca

Se in alta stagione, il turismo di massa non permette di scoprire Maiorca in tutta la sua bellezza, volare sull’isola in autunno potrebbe essere la scelta ideale. Vi consigliamo di andare oltre la solita lista di cosa fare e cosa vedere: Maiorca nasconde tesori inaspettati e offre una varietà sorprendente di esperienze, dalle tradizioni gastronomiche locali ai sentieri di montagna, dall’osservazione degli uccelli migratori alle pedalate tra uliveti secolari.

Tra i luoghi meno conosciuti da segnare sull’itinerario consigliamo i giardini di Els Calderers vicino a Sant Joan, una grandiosa tenuta maiorchina lontana dalle rotte del turismo di massa. Per chi ama la natura, le montagne della Tramuntana offrono sentieri panoramici dove scoprire l’isola attraverso trekking e passeggiate nella quiete.

Da Napoli ad Atene

Se invece avete voglia di visitare una capitale europea, da Napoli potete volare a prezzi scontati verso Atene. Culla della civiltà occidentale, la città merita un soggiorno di 3-5 giorni per esplorare il suo straordinario patrimonio archeologico, dai monumenti dell’Acropoli ai musei d’arte contemporanea, senza dimenticare i vivaci quartieri come Plaka e Psyrri.. A dominare lo skyline è sicuramente l’imponente Partenone, ma vi basterà passeggiare tra le sua strade per assaporare l’atmosfera vivace della città tra boutique, artisti e negozi particolari.

Ovviamente, ogni viaggio ad Atene esige delle tappe gastronomiche per provare le migliori specialità greche: non solo quelle classiche, ma anche le ricette rivisitate proposte dai ristoranti più in voga della capitale.

Da Catania a Edimburgo

Infine, se volete immergervi nelle atmosfere perfette per l’autunno, consigliamo di prenotare un volo per Edimburgo. In questo periodo, i colori caldi delle foglie ricoprono i parchi e le colline, mentre l’atmosfera nebbiosa che avvolge il castello e i vicoli acciottolati della Old Town, creano un’ambientazione da romanzo gotico.

In autunno, Edimburgo si svuota delle folle estive, diventando più autentica e accogliente; perfetta per esplorare musei, caffè storici e pub con caminetti accesi. Un viaggio in questa città in autunno è un tuffo nel mistero, nella storia e nella bellezza e, se avete più tempo oltre a un weekend, potete valutare il noleggio di un’auto per andare a scoprire i dintorni e creare un perfetto road trip scozzese.