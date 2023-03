Puoi festeggiare il giorno di San Patrizio dormendo nei pub del mondo

Fonte: Airbnb

Il mese di marzo è sicuramente il più atteso dai viaggiatori di tutto il mondo. Non solo perché il pianeta si tinge di meraviglia con l’arrivo della primavera e con il risveglio della natura, ma anche perché coincide con l’arrivo di una delle feste più celebrate degli ultimi anni.

Stiamo parlando di San Patrizio, il giorno dedicato al vescovo e missionario irlandese, nonché patrono d’Irlanda. È proprio a lui che è dedicato il St.Patrick’s Day che cade il 17 marzo.

Ogni anno, in questo giorno, persone di ogni età si riuniscono tra le piazze e le strade d’Irlanda e quelle di tutto il mondo per festeggiare, come la tradizione vuole, la figura del Santo, meglio ancora se con una pinta di Guinness. Ma se è un’esperienza speciale e inedita che volete fare quest’anno, allora il consiglio è quello di trascorrere il giorno di San Patrizio alloggiando in un iconico pub irlandese.

Come festeggiare San Patrizio nel mondo in maniera originale

La festa di San Patrizio, dicevamo, cade il 17 marzo. Una data, questa, che si è trasformata in una vera occasione per riunirsi e brindare insieme. Il modo migliore per prendere parte ai festeggiamenti è quello di raggiungere l’Irlanda e più nello specifico Dublino.

La capitale, infatti, nei giorni che precedono la festa inizia a tingersi di verde, mentre una serie di manifestazioni sacre e profane intrattengono le giornate degli irlandesi e dei turisti che giungono fin qui. Immancabile, dicevamo, è la celebre birra scura d’Irlanda, la Guinness, che inaugura le celebrazioni.

In Italia e negli altri Paesi del mondo, con gli anni, si è diffusa la tradizione di fare festa in occasione del 17 marzo nei più diversi modi. Tra questi, c’è anche la possibilità di prenotare un alloggio unico e straordinario da condividere con la famiglia o con gli amici. Su Airbnb, infatti, è possibile scegliere tra diversi iconici pub irlandesi per celebrare il giorno di San Patrizio. Pronti a partire?

Dormire in un iconico pub irlandese per celebrare San Patrizio

Sono originali, inediti e sorprendenti, sono i pub in stile irlandese che invitano i viaggiatori a trascorrere qui il giorno di San Patrizio, o qualsiasi altro giorno dell’anno. Tra quelli disponibili su Airbnb, ce ne sono alcuni che, più di altri, hanno catturato la nostra attenzione.

Nella Contea di Kent, a sud est di Londra, esiste un alloggio che non solo permette di dormire all’interno di un pub, ma consente agli ospiti di accedere a tutto ciò che c’è dietro al bancone. Potrete quindi brindare con birre alla spina e selezione di liquori. Quale modo migliore, se non questo, per celebrare San Patrizio?

Anche dall’altra parte del mondo, come abbiamo anticipato, si festeggia il giorno di San Patrizio. Se avete in mente di organizzare un viaggio nel New Hampshire non potete perdervi questo pub irlandese immerso nella White Mountain National Forest. A disposizione degli ospiti c’è un meraviglioso loft collegato direttamente al J.L. Sullivan ‘s Irish Pub. L’esperienza promette di farvi sentire in Irlanda, anche a chilometri di distanza.

Un altro bellissimo alloggio, tutto da scoprire, si trova nella pittoresca campagna di Lincolnshire Wolds. Qui, a disposizione degli ospiti, c’è un intero pub perfetto per vivere e condividere esperienze autentiche insieme agli amici o alla famiglia. La struttura, infatti, può ospitare fino a un massimo di quattordici persone.

Ci spostiamo ora in Irlanda, la patria dei festeggiamenti. È qui che è possibile prenotare su Airbnb una stanza all’interno del Pumphouse Pub situato nel centro cittadino di Kilkenny, a due passi dal Medival Mile.