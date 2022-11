Dormire tra centinaia di sneakers con un ospite d’eccezione: l’esperienza iconica

Fonte: Airbnb/Raquel Perez Puig Dormire nel guardaroba di DJ Khaled

Sono tante le cose che mettiamo in valigia durante i nostri viaggi e sono tutte diverse. Variano in base alle destinazioni da raggiungere, alla tipologia di avventura da vivere, ma anche dai gusti personali, s’intende. Eppure c’è qualcosa che non manca mai nel bagaglio di un viaggiatore: le sneakers.

Indipendentemente dai modelli, dai colori e dagli stili, che sono personali e soggettivi, queste scarpe ci accompagnano nella quotidianità, e sono perfette durante le escursioni e le esplorazioni in giro per il mondo. C’è chi le predilige durante le avventure e chi invece non può proprio farne a meno tutti i giorni. Ed è proprio a tutte quelle persone che amano le sneakers che ci rivolgiamo per segnalare un’esperienza incredibile che ci porta direttamente a Miami.

Nella splendida cittadina della Florida, infatti, è stato inaugurato un alloggio davvero speciale. Si tratta del guardaroba di Dj Khaled, disc jockey, produttore discografico, personaggio televisivo e radiofonico statunitense, all’interno del quale è possibile dormire circondati da centinaia di sneakers.

Dormire nel guardaroba di DJ Khaled tra le sue sneakers

Dj Khaled non ha bisogno di presentazioni, né per gli amanti della sua musica, né tanto meno per gli appassionati di scarpe. Sì perché il disc jockey è reduce da un’esperienza collaborativa con il nuovo Jordan Brand. Ma non è finita qui, perché in questi giorni, insieme ad Airbnb, ha pensato a una nuova e incredibile esperienza messa a punto proprio per tutti gli amanti delle sneakers.

Il magnate dell’hip hop più celebre al mondo, infatti, si prepara ad accogliere i viaggiatori in una fedelissima ricostruzione del suo leggendario guardaroba. Cosa troverete all’interno? Centinaia di sneakers iconiche.

L’esperienza, prenotabile su Airbnb, non si limiterà soltanto a far dormire i viaggiatori circondati da scarpe. Chi alloggerà qui, infatti, riceverà in regalo un esclusivo paio di Air Jordan 5s dalla collezione “We The Best” insieme a un biglietto di benvenuto firmato da DJ Khaled. La casa all’interno del quale è stato ricostruito il guardaroba, inoltre, è dotata di tutti i comfort per farvi vivere toccare con mano tutta l’energia di Miami. Non manca neanche una piscina all’interno del quale rilassarsi e rigenerare i sensi.

Fonte: Airbnb/Raquel Perez Puig

Come prenotare l’alloggio

Come abbiamo anticipato, l’esperienza sarà prenotabile su Airbnb, e sarà possibile alloggiare nell’iconico guardaroba di DJ Khaled il 5 o il 6 dicembre a soli 11 dollari a soggiorno. A vivere questa avventura saranno solo quattro viaggiatori, l’alloggio infatti può ospitare massimo due persone a notte.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi questa esperienza potrà dormire tra centinaia di paia di sneakers, tra le quali anche i modelli preferiti del disc jockey, e ricevere un esclusivo paio di Air Jordan 5s. Potrete, inoltre, vivere un soggiorno in pieno stile DJ Khaled. Gli ospiti, infatti, potranno trascorrere del tempo nei suoi luoghi preferiti come il ristorante The Licking – Miami Gardens e 305 Kicks, il negozio di sneakers più famoso di Miami all’interno del quale verrà organizzata una sessione privata di shopping.

Per prenotare il soggiorno nelle due date a disposizione, dovrete connettervi alla pagina dell’esperienza su Airbnb il 29 novembre alle ore 19.00 (CET). Che vinca il click più veloce!