A dicembre la casa di Kate e William si trasforma in un villaggio di Natale

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Times Media Ltd / IPA La famiglia reale sta trasformando la sua dimora in un villaggio di Natale

Mentre i ritmi rallentano seguendo il passo della stagione in corso, e i paesaggi si infiammano grazie all’ultimo grandioso spettacolo di Madre Natura, c’è chi già pensa a nuovi e straordinari viaggi da organizzare per Natale, quel periodo dell’anno dove la magia prende vita in ogni dove. A partire dalla fine di novembre, infatti, le strade, i quartieri e le piazze delle città che conosciamo si abbigliano di luci e colori offrendo ai viaggiatori percorsi sensoriali ed emozionanti che permettono di vivere una vera e propria fiaba.

I preparativi già fervono, anche se lo fanno silenziosamente e all’ombra del foliage che sta colorando i paesaggi naturali di tantissime destinazioni, come confermano gli annunci relativi alle date di inaugurazione dei mercatini di Natale più famosi d’Europa. Non sono solo le città a pensare già a questo periodo, ma lo fanno anche i viaggiatori che stanno pianificando i prossimi viaggi per raggiungere elfi e renne.

E lo fanno pure i principi di Galles che hanno già svelato cos’hanno in programma per tutti gli avventurieri che giungeranno nel Regno Unito nei prossimi mesi. Sì perché a dicembre la residenza londinese di Kate e William si trasformerà in un villaggio di Natale. Ecco cosa ci aspetta.

Il Natale a casa di William e Kate

La famiglia reale ha un piano ben preciso: quello di rendere questo Natale unico e indimenticabile, per farlo ha deciso di aprire le porte di una delle loro residenze: il Palazzo di Kensington.

Situato nel quartiere di Kensington, tra i più esclusivi e lussuosi della capitale inglese, l’edificio è uno delle più importanti residenze reali. Proprio qui, nel 1819, nacque e visse la Regina Vittoria, prima del trasferimento a Buckingham Palace. Sempre qui si trasferì la principessa Diana dopo il divorzio, e il principe Harry prima del matrimonio. Anche William e Kate Middleton hanno dimorato all’interno del palazzo londinese prima di trasferirsi all’Adelaide Cottage, pur mantenendo questa residenza come luogo di appuntamenti e incontri ufficiali.

In occasione del prossimo Natale, la coppia ha deciso di aprire le porte della loro casa per permettere ai cittadini e ai viaggiatori in visita a Londra di vivere un’esperienza davvero straordinaria. I lavori sono già iniziati e Kensington Palace si sta preparando a diventare un villaggio da fiaba destinato a grandi e bambini.

Il villaggio di Natale a Kensington Palace

A partire dal 30 novembre, e fino al 7 gennaio del 2024, sono tutti invitati a perdersi e immergersi in una favola royal, quella che prenderà vita all’interno del Kensington Palace. Per tutto il mese di dicembre, infatti, la residenza reale ospiterà un vero e proprio villaggio di Natale con stand gastronomici, botteghe per fare shopping ed eventi e attività per grandi e bambini.

L’attrazione principale dell’intero progetto è ICE, una magica pista di pattinaggio che verrà installata all’interno dei giardini del palazzo. Con una superficie di 2.800 metri quadri, e una capacità di quasi 800 pattinatori, quella del Kensington Palace è destinata a diventare la pista di pattinaggio più grande di Londra.

Circondati da luci, colori e suoni, sarà possibile pattinare e passeggiare negli spazi del palazzo reale aperti al pubblico immergendosi in un’atmosfera natalizia incantata. Ice e il villaggio di Natale saranno aperti tutti i giorni a partire dalle 9.30.