Non vediamo l’ora di andare a Oceanix, la città galleggiante in Corea del Sud

Immaginate un luogo futuristico, una città galleggiante sulle acque dal colore blu intenso dell’Oceano Pacifico. Un luogo dove si respira aria di mare a ogni ora del giorno e della notte, e dove le abitazioni sono alternate da zone verdi, orti comunitari, foreste lussureggianti.

E no, se ve lo state chiedendo non si tratta di un nuovo resort di lusso dove passare le prossime vacanze, ma di una vera e propria città che nascerà in mezzo all’oceano nel 2025.

Ci troviamo in Corea del Sud, e più precisamente al largo della costa della città di Busan. È qui che sta per nascere una città galleggiante, autosufficiente e sostenibile progettata per far fronte ai problemi legati ai cambiamenti climatici.

Benvenuti a Oceanix

Il nome Oceanix è di per sé evocativo, ma sono le foto a farci sognare, a trasportarci in quella che è la città del futuro per antonomasia. Un luogo fatto di condivisione e convivialità, di rispetto dell’ambiente e di sostenibilità.

La città di Oceanix, come abbiamo anticipato, sorgerà nell’Oceano Pacifico, proprio di fronte ai grattacieli, alle spiagge, alle montagne e ai templi secolari che caratterizzano la città di Busan.

Le immagini di quella che sarà una città completamente ecosostenibile e a zero rifiuti sono bellissime, ma quello che rende speciale il progetto non è solo il design caratterizzante, ma è soprattutto il fatto che questo luogo apre un dialogo fatto di rispetto e attenzione con il pianeta che abitiamo.

A Oceanix, infatti, ci saranno ristoranti biologici, terrazze panoramiche comunitarie, giardini e orti, e poi ancora torri idroponiche e foreste.

Alla base del progetto, questo è chiaro, c’è la sostenibilità. Del resto l’idea di Oceanix City, nata dall’omonima azienda con sede negli Stati Uniti, è collegata direttamente alla ricerca di una soluzione all’innalzamento dei mari causato dal climate change. Una situazione, questa, che ci costringe a trovare delle alternative valide, perché il rischio di vedere scomparire alcune città costiere del mondo è più reale e vicino che mai.

La città galleggiante, sostenibile ed espandibile

Come saranno le città del futuro? Se assomiglieranno a Oceanix City possiamo dirvi che saranno sostenibili, autosufficienti e persino espandibili.

La città che sorgerà in Core del Sud si presenterà come un piccolo arcipelago caratterizzato da diversi isolotti collegati tra loro e raggiungibili con imbarcazioni, canoe e kayak. I valori di condivisione e comunità fanno da padrone: oltre agli edifici residenziali, infatti, ci saranno terrazze panoramiche condivise e orti comunitari. Al fianco di questi sorgeranno ristoranti biologici, parchi, zone verdi, fattorie e torri idroponiche.

Grazie ai pannelli solari installati sugli edifici e sulle case, l’energia prodotta dagli abitanti di Oceanix sarà totalmente rinnovabile. I sistemi di raccolta e filtraggio, invece, permetteranno di avere sempre acqua potabile. Inoltre, con l’idea di realizzare un’economia agricola circolare e completamente riciclabile, Oceanix diventerà una città a zero rifiuti.

La città sarà abitabile presumibilmente dal 2025 da circa 12000persone, ma si tratta di un’isola espandibile come vi abbiamo già anticipato. Grazie all’aggiunta di nuovi isolotti, collegati agli altri, Oceanix potrà ospitare fino 100000 residenti.

Insomma, se è questa la città del futuro non vediamo l’ora di scoprirla!