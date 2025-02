La nuova classifica delle città più accoglienti al mondo (una è italiana)

Booking ha svelato una lista di destinazioni meno conosciute che si contraddistinguono per l'eccezionale ospitalità: ecco dove partire per sentirsi come a casa

Ogni viaggio lascia un ricordo indelebile, soprattutto quando scopriamo luoghi che hanno il potere di farci sentire come a casa. Trovarli non è semplicissimo, anche perché molte destinazioni cominciano ad averne quasi abbastanza dei turisti, un sentimento che viene espresso in modo esplicito tra proteste e scritte sui muri. Per fortuna di città accoglienti ne esistono ancora molte e, a trovarle dandoci un grande aiuto, è la piattaforma Booking.

Arrivati alla loro 13ª edizione, i premi Traveller Review di Booking hanno svelato le 10 città più accoglienti del mondo basandosi sulla più alta percentuale di recensioni positive su ben 360 milioni di recensioni verificate tra alloggi, cose da fare e modalità di viaggio.

Sigiriya, Sri Lanka

Paesaggi naturali pazzeschi e un’eredita storica affascinante rendono Sigiriya, in Sri Lanka, una meta imprescindibile. In più è considerata una delle città più accoglienti al mondo, un motivo in più per inserirla nei propri itinerari di viaggio. Tra le cose da vedere c’è sicuramente l’antica fortezza, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che offre viste mozzafiato sulla giungla circostante. Questa è facilmente raggiungibile dalla piccola cittadina di Sigiriya, dove troverete guesthouse ideali per soggiornare e ristoranti dove provare le specialità tipiche.

Da qui potrete raggiungere anche i rigogliosi paesaggi del Parco Nazionale di Minneriya, famosi per i suoi spettacolari raduni di elefanti selvatici.

Cazorla, Spagna

Se città come Barcellona o Madrid sono troppo affollate, perché non visitare altri luoghi della Spagna? Una delle città più accoglienti è risultata Cazorla, situata nel sud del Paese e immersa tra dolci distese di ulivi, con le maestose montagne della Sierra de Cazorla a fare da sfondo. Questa zona è famosa per essere la regione con più castelli d’Europa e, proprio a Cazorla, ne potrete vedere due.

Da un lato il Castillo de la Yedra che, come tutti quelli della zona, fu costruito sulla precedente fortezza araba ed è l’immagine più identificativa e spettacolare, quella del paese incastonato nella montagna e coronato dal suo maestoso castello. Dall’altro lato si trova il Castello di Salvatierra, risalente al XV secolo e di cui rimangono i resti in stato di rovina. Da qui potete visitare il borgo o avventurarvi lungo uno dei tanti percorsi di trekking circostanti.

Urubici, Brasile

Chi pensa al Brasile, non immaginerebbe mai una città come Urubici. Nascosta nella pittoresca regione della Serra Catarinense, Urubici è famosa per i suoi paesaggi aspri, per le valli nebbiose e le cascate. Seppur venga considerata una delle città più fredde del Paese, lo stesso non si può dire della sua popolazione che accoglie i visitatori con un calore difficile da dimenticare.

Se volete godere di una vista panoramica mozzafiato salite sul Morro da Igreja, che ospita la splendida formazione rocciosa naturale Pedra Furada, mentre se siete in cerca di avventure, raggiungete la cascata Véu de Noiva o fate delle escursioni attraverso sentieri che conducono a luoghi appartati come il Canyon Espraiado. Non è certo un caso se Urubici è considerata una scelta ideale per il 62% dei viaggiatori interessati a esperienze di vacanza che aiutino a migliorare i loro livelli di fitness!

Taupo, Nuova Zelanda

Taupo ha trovato posto tra le 10 città più accoglienti del mondo grazie alla sua comunità, sempre impegnata a fare volontariato per aiutare durante gli eventi e a condividere il suo angolo di paradiso con i visitatori. Situata in Nuova Zelanda, sulle rive del lago più grande del Paese, Taupo rappresenta una destinazione affascinante in tutte le stagioni.

Il lago offre innumerevoli opportunità per pescare, andare in kayak e fare tranquille passeggiate, mentre la città accoglie con negozi a conduzione familiare, intimi caffè e una vivace scena artistica locale. Nei dintorni potreste visitare le Cascate di Huka, rilassarvi nelle sorgenti termali naturali o esplorare le meraviglie geotermiche dei Craters of the Moon. Da qui potrete raggiungere facilmente anche il Parco Nazionale di Tongariro, noto per i suoi sorprendenti paesaggi vulcanici e i sentieri escursionistici di fama mondiale.

St. Augustine, Stati Uniti d’America

Andiamo negli Stati Uniti d’America, dove una città della Florida ha conquistato i visitatori con un’accoglienza memorabile. Stiamo parlando di St. Augustine, situata a circa 65 chilometri a sud-est dal centro di Jacksonville, rinomata per la sua atmosfera familiare e fuori dal tempo creata dai suoi negozi, dall’architettura e dalle vicine attrazioni sul lungomare. Il suo centro storico è fiancheggiato da strade acciottolate e punti di riferimento come il Castillo de San Marcos, una fortezza in pietra del XVII secolo che offre ampie vedute sulla baia di Matanzas.

Oltre alla sua ricca storia, St. Augustine ospita chilometri di spiagge incontaminate, ideali sia per gli amanti del sole che per gli appassionati di sport acquatici. Che si tratti di immergersi in storie secolari, assaporare la fresca cucina costiera o rilassarsi lungo la costa atlantica, secondo l’analisi di Booking, St. Augustine offre la combinazione perfetta di storia, cultura e relax sul mare.

Orvieto, Italia

Orvieto è l’unica italiana a far parte di questa classifica dedicata alle 10 città più accoglienti del mondo. Arroccata su una rupe di tufo, vanta uno splendido fascino medievale e il Duomo, vero e proprio capolavoro dell’arte gotica. Qui i viaggiatori vengono conquistati non solo dalle architetture storiche, ma anche dall’ospitalità calorosa dei suoi abitanti.

Secondo l’analisi di Booking, il 46% dei viaggiatori ha dichiarato di apprezzare anche l’eccezionale proposta gastronomica portata avanti dalle trattorie a conduzione familiare, le quali servono specialità locali come il ragù di cinghiale e il vino Orvieto Classico. I turisti amano esplorare anche il suo passato, custodito sotto la città dove si trova un’affascinante rete di antiche grotte e tunnel e tra le strette strade acciottolate e botteghe artigiane.

A rendere il tutto ancora più suggestivo c’è la splendida campagna circostante, che offre un’atmosfera accogliente e senza tempo per chi cerca una miscela di cultura, storia e l’autentica “dolce vita” all’italiana.

Manizales, Colombia

Ottimo caffè e accoglienza calorosa: questi i punti di forza di Manizales, la città arroccata sulle pendici delle Ande colombiane. Qui i viaggiatori troveranno, oltre a un’ospitalità familiare, il mix perfetto di cultura e natura. Visitate la suggestiva cattedrale della città, contraddistinta da una particolare architettura neogotica, e passeggiate tra le vivaci strade dove verrete avvolti dalle atmosfere di caffè, teatri e luoghi culturali.

Se amate il caffè, vi consigliamo di visitare le tradizionali fattorie specializzate nella produzione di caffè, dove potrete apprendere il processo di coltivazione usato e assaporare miscele locali appena preparate. Per gli amanti della natura, invece, la città funge da porta d’accesso al Parco Nazionale Los Nevados, sede di maestose cime innevate e di una fauna selvatica diversificata.

Quedlinburg, Germania

Anche la Germania ha trovato posto in classifica con la cittadina sassone di Quedlinburg. Anche qui sembra di fare un passo indietro nel tempo: vi basterà entrare nel suo centro storico patrimonio UNESCO dal 1994, contraddistinto dalla presenza di circa 2000 case a graticcio e di pittoreschi vicoli, per ritrovarvi avvolti da un’atmosfera unica. A conquistare i viaggiatori, quindi, è la sua capacità di offrire la combinazione perfetta di storia, cultura e calorosa ospitalità.

Visitatela durante il weekend e scoprite questa città medievale incastonata tra i monti Harz: fate tappa al Castello di Quedlinburg, un tempo residenza dei re sassoni, e alla Chiesa di San Servazio, un capolavoro romanico con splendide viste sulla città e sulle dolci colline della regione. Oltre ai suoi monumenti storici, i viaggiatori amano anche i mercati locali, le taverne in legno che servono prelibatezze regionali come il Bötel (stinco di maiale) o il Käsekuchen (cheesecake in stile tedesco) e un’atmosfera tranquilla, perfetta per una fuga pensata per rallentare i ritmi.

Ko Lanta, Thailandia

La “Terra del Sorriso” non poteva certo mancare in questa classifica! La Thailandia, quest’anno, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, uno su tutti quello che la premia destinazione dell’anno. Ogni angolo di questo Paese è un gioiello da scoprire ma, se state cercando il luogo più accogliente, dovrete andare nel sud, nella tranquilla isola di Ko Lanta.

Ad accogliervi troverete non solo un popolo ospitale, ma anche spiagge incontaminate, fitte giungle e un’atmosfera estremamente rilassata. Ko Lanta risulta meno affollata rispetto alle sue controparti più famose, diventando così la destinazione perfetta per coloro che cercano serenità. L’isola vanta un vivace mix di cultura locale thailandese e Chao Ley (popolo nomade del mare), con pittoreschi villaggi di pescatori e mercati di pesce fresco. Ko Lanta è anche la porta d’accesso ai vicini parchi nazionali, come lo splendido Parco Nazionale di Mu Ko Lanta, che ospita una fauna diversificata e viste mozzafiato.

Chester, Regno Unito

Infine, l’ultima delle 10 città più accoglienti al mondo è Chester, situata nel nord-ovest del Regno Unito. Mura cittadine ben conservate custodiscono un patrimonio composto da un mix di architetture romane, medievali e Tudor. Durante il vostro soggiorno, consigliamo di visitare la cattedrale di Chester risalente all’XI secolo, contraddistinta da una splendida architettura gotica e da una ricca collezione di sculture medievali.

Passeggiando per le strade acciottolate scoprirete strati di storia, dalle antiche fortificazioni agli eleganti edifici con struttura in legno del periodo Tudor: come avrete immaginato, Chester invita i turisti a fare un affascinante viaggio indietro nel tempo.