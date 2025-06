Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Milano è tra le città più care al mondo nel 2025

La nona edizione di Mapping the World’s Prices, il rapporto curato da Deutsche Bank che confronta il costo della vita, i salari, gli affitti e la qualità complessiva dei servizi in 69 grandi città del mondo, ha ufficialmente dichiarato la classifica del 2025. Il report fotografa un mercato economico complesso in cui l’inflazione e i tassi fluttuanti hanno impattato sui costi della vita. L’analisi, che combina un mix di dati, prende in considerazione voci di spesa quotidiane e strutturali: affitto, salari, trasporti, costi di un caffè o di oggetti d’uso quotidiano. La mappa dettagliata mette in luce diverse città al mondo e numerose europee tra cui alcuni nomi italiani.

Le città più costose del mondo nel 2025

L’indagine 2025 condotta da Deutsche Bank per il Mapping the World’s Prices ha mostrato come i costi più alti della vita siano concentrati tra Asia e Nord America. Tokyo conquista il primo posto, con prezzi altissimi degli immobili e del caro-vita generalizzato. Seguono Singapore e San Francisco, dove i salari alti sono bilanciati da spese abitative quasi proibitive. Nella top 10 anche Hong Kong, Copenaghen e Zurigo. Non mancano nomi come Dubai e Tel Aviv che entrano nella top 10 grazie al mix di lusso e dinamismo economico.

iStock

Sorprende, invece, il calo di grandi centri finanziari: Londra, Parigi e New York scendono vertiginosamente tra il quarantesimo e il cinquantesimo posto in termini di qualità di vita. L’elevato inquinamento urbano, i tempi di spostamento sempre più lunghi e gli affitti inaccessibili penalizzano queste metropoli nonostante le loro economie avanzate.

Tra gli aspetti più interessanti del report c’è però l’impatto delle valute sui costi urbani. Non ci si basa solo su domanda interna o livello di servizi; la forza di una moneta impatta sul costo percepito. Zurigo e Ginevra, ad esempio, dominano la classifica dei luoghi più costosi anche grazie alla persistente solidità del franco svizzero. Negli Stati Uniti, invece, il dollaro si è rafforzato rendendo città come New York e San Francisco tra le più care nonostante la qualità di vita possa risultare inferiore a città europee.

Le città italiane in classifica

Secondo quanto svelato dalla classifica Mapping the World’s Prices 2025 ci sono due località italiane a spiccare. Si tratta di Milano e Roma, entrambe tra le più costose a livello europeo.

Milano si conferma la città italiana con il costo di vita più elevato: acquistare un immobile è davvero impattante, con prezzi al metro quadro paragonabili a Parigi e Amsterdam. Gli affitti? Non sono da meno. Si arriva a pagare fino a 1500 euro al mese e a volte anche di più. Anche muoversi a Milano ha un prezzo elevato: il costo medio di una corsa in taxi è tra i più alti al mondo, superando addirittura le tariffe di città come Londra.

E Roma? La capitale, pur avendo un profilo leggermente più economico non è esente da criticità. L’affitto di un bilocale si aggira attorno ai 1220 euro e le spese quotidiane incidono fortemente sul bilancio domestico. Anche se l’abbonamento ai trasporti pubblici è relativamente economico (35 euro al mese), l’equilibrio complessivo tra guadagni e spese resta precario.