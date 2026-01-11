Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Cosa consideriamo quando valutiamo l’attrattività di una città? Aree verdi, accessibilità, mobilità, cultura, economia… sono tanti i parametri da valutare per stabilire quale sia la più “magnetica”. Ad offrire un’analisi approfondita è l’ultimo Global Power City Index (GPCI) redatto da Mori Memorial Foundation, ente di ricerca giapponese fondato nel 1981, che opera per migliorare la qualità della vita urbana e la sostenibilità, attraverso studi su sviluppo urbano, ambiente ed energia.

Questo indicatore, basandosi sui dati dell’anno 2025, ha valutato le principali città del mondo in base alla loro “capacità attrattiva”, ovvero il loro potere di attrarre persone, capitali e imprese da ogni parte del pianeta, dando vita alla classifica delle 10 città più “magnetiche” del mondo. La grande assente? È l’Italia, che però appare nell’analisi.

I criteri del Global Power City Index

Il Global Power City Index (GPCI), stilato annualmente a partire dal 2008, misura sei funzioni chiave delle città più importanti del mondo, suddivise in diversi parametri (in totale 72). Queste sono le voci principali analizzate:

Economia : PIL pro capite, livelli di occupazione, salari;

: PIL pro capite, livelli di occupazione, salari; Ricerca e Sviluppo : numero di brevetti, startup e presenza di università di alto livello;

: numero di brevetti, startup e presenza di università di alto livello; Interazione culturale : vicinanza ai siti patrimonio dell’umanità e numero di teatri, musei, stadi e camere d’albergo;

: vicinanza ai siti patrimonio dell’umanità e numero di teatri, musei, stadi e camere d’albergo; Vivibilità : aspettativa di vita e prezzi degli affitti;

: aspettativa di vita e prezzi degli affitti; Ambiente : qualità dell’aria e tasso di riciclo dei rifiuti;

: qualità dell’aria e tasso di riciclo dei rifiuti; Accessibilità: prezzo di un taxi e numero di voli internazionali.

L’indice viene elaborato sotto la direzione di un Comitato Esecutivo, composto da specialisti di diversi settori, mentre un Comitato Tecnico supervisiona l’analisi dei dati concreti. Per garantire l’imparzialità del processo di valutazione e dei risultati, due revisori esterni indipendenti verificano i contenuti e forniscono suggerimenti per il miglioramento.

La top 10 delle città più attrattive del mondo

Sul gradino più alto del podio, secondo l’ultimo GPCI, troviamo Londra per il 14° anno consecutivo. La capitale del Regno Unito è al top nelle funzioni di Interazione culturale e Accessibilità, e in seconda posizione sia in Economia sia in Ricerca e Sviluppo.

Medaglia d’argento per Tokyo, salita di una posizione rispetto agli ultimi 9 anni in cui è stata terza. In particolare, si è classificata prima nella categoria Vivibilità e seconda nell’Interazione culturale (per la prima volta), con il parametro sulla vita notturna al primo posto. Importanti progressi sono stati registrati anche nella funzione Ambiente, dove Tokyo è salita fino alla settima posizione.

Scende invece di una posizione, aggiudicandosi il terzo posto in classifica, New York. A influire fortemente sono stati l’aumento vertiginoso del costo della vita e il peggioramento dell’indicatore relativo al comfort climatico. La Grande Mela continua però a dominare nell’economia e nella Ricerca e Sviluppo.

Ecco di seguito la classifica delle 10 città più “magnetiche” del mondo:

Londra Tokyo New York Parigi Singapore Seul Amsterdam Shanghai Dubai Berlino

Le città che conquistano i viaggiatori

In quali grandi città del mondo il turismo sta crescendo? Guardando alla classifica del Global Power City Index dal punto di vista dei viaggi, emerge che il turismo internazionale continua a crescere, soprattutto in Asia orientale, e alcune città stanno guadagnando rapidamente terreno.

Nella funzione Interazione culturale, Tokyo supera Parigi e sale al secondo posto, grazie a un forte balzo nelle attrazioni turistiche, alla crescita della vita notturna e all’aumento dei visitatori stranieri. Un risultato che conferma il suo appeal sempre più globale.

A sorprendere è anche Osaka, che passa dalla 23ª alla 13ª posizione, spinta dall’aumento dei flussi internazionali e da una scena culturale più vivace, tra eventi e conferenze.

In Europa, invece, cresce Berlino, che sale all’8° posto per performance positive su nightlife e attrazioni, mentre Pechino entra nella top 10 rafforzando la sua attrattività legata a shopping e gastronomia.

Dal punto di vista dei viaggiatori, il podio resta invariato: Londra, Tokyo e Parigi si confermano le mete più amate. Subito fuori, Dubai guadagna una posizione grazie a shopping e food, mentre Bangkok, Shanghai e Seul migliorano sensibilmente il loro ranking, segnalando un interesse turistico in forte ascesa.

E l’Italia? Compare nello studio, ma resta fuori dalla top 30 generale: la prima città italiana che appare in classifica è Milano, che si ferma però al 32° posto.