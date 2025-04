Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: Getty Images Castello di Donnafugata, Ragusa

​Le Giornate delle Case dei personaggi illustri sono un’opportunità unica per conoscere la vita e le opere di figure storiche che hanno lasciato una traccia indimenticabile nella cultura e nella società. La quarta edizione, quella del 2025, in programma il 5 e 6 aprile, offre ai visitatori la possibilità di esplorare gratuitamente tantissime case museo geolocalizzate in tutta Italia. Questa iniziativa, promossa in tutta Europa, valorizza il patrimonio culturale nazionale e promuove la conoscenza diretta dei luoghi che hanno ospitato menti brillanti del nostro Paese.

Iniziativa delle Giornate delle Case dei personaggi illustri: che cos’è

Le Giornate delle Case dei personaggi illustri sono promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, con il patrocinio di ICOM Italia e del Ministero della Cultura.

L’obiettivo di questa iniziativa, carica di suggestione, è quello di aprire gratuitamente al pubblico le dimore storiche dei “Grandi” personaggi illustri per:

permettere ai turisti di conoscere più da vicino gli ambienti in cui queste figure hanno vissuto e operato,

valorizzare la memoria del passato per tramandarla alle nuove generazioni.

L’edizione del 2025 vede la partecipazione di oltre 142 case museo in tutta Italia.

Come partecipare all’iniziativa

Per partecipare alle visite gratuite, è necessario prenotarsi entro il 3 aprile 2025. Le prenotazioni vanno fatte sul sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Qui è disponibile l’elenco completo dei luoghi – piccole case, ville storiche, abitazioni, musei, residenze o case vacanze – che aderiscono all’iniziativa con le relative modalità di prenotazione.

Durante la prenotazione, è possibile scegliere il giorno – sabato 5 o domenica 6 aprile – e la fascia oraria preferita per la visita.

Quali case della memoria vedere gratuitamente, da nord a sud

La scelta è davvero vasta. Tante sono le case museo che partecipano a questa iniziativa. Ecco una selezione, da nord a sud, di alcune delle case della memoria che sarà possibile visitare gratuitamente durante le Giornate delle Case dei personaggi illustri 2025.

Centro Studi Pier Paolo Pasolini – Casarsa della Delizia (PD), Friuli Venezia Giulia

Il giorno 5 aprile il CSPPP ospiterà il seminario internazionale “Spazio Pasolini” e il giorno 6 aprile sono previste visite guidate gratuite a cura della Guide turistiche di Promoturismo FVG. Prosegue poi la mostra Pasolini America Warhol, mentre si potranno ammirare le stanze di casa Colussi ricche di testimonianze dirette della stagione culturale friulana di Pasolini.

Per le Giornate delle Case dei personaggi illustri viene proposta una visita gratuita all’Atelier – fra sculture, disegni e dipinti – un aperitivo, un incontro e vengono messi a disposizione alcuni libri da sfogliare – “La Realtà e l’Estasi” a cura di Vincenzo Balena, “Giovannii è stato qui?” di Vincenzo Balena e Marco Ceriani e “Casa Berra tra storia e realtà” di Sergio Gandini.

Il Museo Casa Galimberti per questo evento propone due turni di visite guidate tematiche gratuite (ore 15:30 e 17) dal titolo “Una casa: arte, cultura e libertà”. L’esperienza, unica e coinvolgente, permetterà ai visitatori di immergersi nella vita e nell’eredità di Duccio Galimberti, eroe nazionale della resistenza antifascista. La casa, un tempo dimora e studio professionale dell’avvocato e della sua famiglia, è stata minuziosamente restaurata per conservare l’atmosfera storica e culturale dell’epoca. La visita si snoderà attraverso le diverse stanze dell’abitazione, ognuna delle quali racconta una parte della storia personale dell’eroe, della famiglia e del periodo storico in cui visse. Questa dimora è situata in un contesto ricco di arte e cultura ed è stata testimone di eventi significativi e incontri straordinari.

Durante la giornata del 5 aprile alle ore 11 (durata un’ora e un quarto) è in programma una visita guidata gratuita con il conservatore del Museo, Massimo Angelini. Necessaria la prenotazione tramite il sito dei Musei di Genova – accesso consentito a 20 persone.

Dedicata al compositore Gioachino Rossini, questa casa museo invita ad immergersi nella vita del maestro. In occasione delle Giornate delle Case dei personaggi illustri, sono previste visite guidate gratuite nella giornata di domenica 6 aprile (10:00-12:00 / 16:00-18:00).

La casa natale di Maria Montessori offre un’occasione unica per conoscere da vicino la vita e il lavoro della famosa pedagogista. ​Ad ingresso gratuito, questa iniziativa prevede visite guidate e possibilità di manipolare alcuni materiali del metodo Montessori.

L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori nella giornata del 6 aprile.

Saranno previste due visite guidate, una di mattina alle ore 11.00 e una di pomeriggio alle ore 17.00.

In occasione delle Giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani, il Museo Casa Boccaccio propone, per sabato 5 aprile alle ore 11:30, un evento speciale che unisce storia, letteratura e teatro. L’incontro prevede una visita guidata gratuita alla storica dimora di Giovanni Boccaccio, arricchita dalla lettura teatrale della novella VI, 7 del Decameron. La lettura sarà affidata alla compagnia Oranona Teatro, che da anni si dedica alla divulgazione delle opere del celebre autore. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo di Boccaccio, in un anno particolarmente significativo: il 650° anniversario della sua morte.

Il 5 e il 6 aprile durante l’iniziativa sarà possibile effettuare gratuitamente una visita guidata della mostra permanente e dell’intera dimora storica. Inoltre sarà possibile visionare l’esclusivo documentario di 15′ su Cesare de Lollis realizzato dal CdL.

Per le Giornate delle Case dei personaggi illustri è prevista una visita guidata gratuita della casa museo.

Ingresso gratuito anche in questo luogo in occasione delle Giornate delle Case dei personaggi illustri. Il Tour della villa verrà fatto dal proprietario Francesco Spadaro, inserito nel REIS Sicilia quale Tesoro Umano vivente per la conoscenza della Storia di Casa Cuseni.

Questa è una selezione che rappresenta solo una minima parte delle numerose case museo che partecipano all’iniziativa e propongono visite guidate e incontri gratuiti. Ci sono poi anche case museo che propongono ingressi agevolati e ridotti, a 5-10-15 euro come, per esempio, il Museo Casa Pascoli in Emilia Romagna, la Casa Museo Carducci in Toscana e il Castello di Donnafugata a Ragusa.

Per l’elenco completo dei luoghi che partecipano alle Giornate delle Case dei personaggi illustri e per i dettagli delle singole prenotazioni, consultare il sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.