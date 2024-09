Perché la tua prossima meta di viaggio deve essere Il Cairo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Il Cairo, capitale dell’Egitto, è una città dove ancora oggi passato e presente convivono in un affascinante blend di storia, cultura e modernità. Il Cairo è infatti la destinazione ideale per chi cerca un’esperienza di viaggio unica che attraversa i millenni, tra maestose piramidi e una vivace vita urbana.

Ma c’è una nuova opportunità che rende Il Cairo ancora più appetibile come meta di viaggio, soprattutto per i turisti italiani: è l’iniziativa di Egyptair che con il suo visto di transito gratuito incoraggia gli stop over nella capitale egiziana.

Egyptair e il nuovo visto di transito gratuito

Egyptair, la compagnia di bandiera egiziana, ha da pochissimo tempo introdotto un’interessante novità per i viaggiatori: un visto di transito gratuito, valido da 8 a 96 ore, per chi sceglie di fare scalo al Cairo. Questa iniziativa, volta a promuovere il turismo in Egitto, offre un’ottima occasione per visitare la città anche solo per un breve periodo, trasformando un semplice stop-over in un’opportunità per scoprire una delle capitali più affascinanti del mondo.

Il visto di transito è disponibile direttamente all’arrivo all’aeroporto internazionale de Il Cairo. I viaggiatori italiani, presentando il loro biglietto aereo Egyptair all’ufficio di transito, possono facilmente ottenere questo lasciapassare che consente di esplorare la città durante una pausa di viaggio o un weekend lungo. Questo incentivo, unito alla possibilità di esplorare la città senza le classiche complicazioni burocratiche, rende Il Cairo una scelta perfetta per chi desidera un’avventura fuori dal comune.

Cosa fare al Cairo durante uno stop over

Il Cairo può essere visitato tutto l’anno, ma il periodo autunnale a cui andiamo incontro adesso è particolarmente piacevole grazie alle temperature miti che permettono di godere appieno delle meraviglie della città senza soffrire il caldo estivo. Le giornate tra settembre e ottobre sono perfette per visitare le Piramidi di Giza, esplorare i bazar del Khan el-Khalili, oppure perdersi nelle sale del Museo Egizio, che ospita una delle più grandi collezioni di antichità faraoniche al mondo.

Se vi trovate al Cairo durante uno stop over, dunque, da ora in poi avrete un’opportunità unica per esplorare questa magnifica città, anche con poche ore a disposizione: potrete scoprire alcuni dei tesori più celebri al mondo e vivere un’esperienza indimenticabile pur godendo di poco tempo.

Una visita alle Piramidi di Giza è d’obbligo. Questo luogo iconico, situato a circa 40 minuti dall’aeroporto, vi permetterà di ammirare da vicino le imponenti piramidi e la leggendaria Sfinge. Se il tempo ve lo consente, inoltre, vi suggeriamo anche di esplorare l’interno della Piramide di Cheope o di fare un giro in cammello, respirando l’atmosfera millenaria che permea l’area e scattando fotografie che resteranno ricordi preziosi.

Il Museo Egizio è un’altra tappa imperdibile, soprattutto per gli appassionati di storia antica. Situato proprio nel cuore del Cairo, questo affascinante museo ospita una delle più vaste collezioni di antichità faraoniche al mondo, con tesori a dir poco meravigliosi, come la maschera d’oro di Tutankhamon.

Per un’esperienza autentica e colorata, condita con i profumi delle spezie locali, non potete perdervi una passeggiata nel bazar di Khan el-Khalili. Come già accennato, questo antico e storico mercato è un dedalo di negozi e bancarelle dove potrete acquistare spezie, tessuti, gioielli fatti a mano e souvenir tipici. Fermatevi poi in una delle storiche caffetterie per gustare un tè alla menta o un caffè arabo e assaporare l’atmosfera più autentica del luogo.

Se volete godere di una vista panoramica della capitale, la Cittadella di Saladino è un’attrazione imperdibile. Al suo interno, potrete ammirare la Moschea di Muhammad Ali, una delle più belle del mondo islamico, nota soprattutto per la sua imponente architettura e la sua storia che risale a secoli e secoli fa.

Se il vostro stop over include anche trascorrere a Il Cairo una sera, potreste concedervi una rilassante e romantica crociera sul Nilo. Diversi tour operator, inoltre, offrono mini-crociere che includono cena e spettacoli tradizionali, come la danza del ventre.

Infine, se cercate un’esperienza più tranquilla e spirituale, il quartiere copto del Cairo vi offre l’occasione di visitare antiche chiese cristiane, tra cui la celebre Chiesa Sospesa e la Chiesa di San Sergio, luoghi in cui potrete realmente scoprire una parte meno nota, ma non per questo meno affascinante, della storia egiziana.

Per chi è appassionato di architettura islamica, infine, la Moschea di Al-Azhar è un capolavoro di arte musulmana da non perdere. Fondata nel 970 d.C., questa spettacolare moschea è uno dei più antichi e prestigiosi centri di studi religiosi del mondo islamico.

Durante il vostro stop over al Cairo, infine, sarà importante pianificare bene il tempo a disposizione. Se avete meno di 8 ore, vi consigliamo di concentrarvi esclusivamente su una o due di queste attrazioni principali, mentre se avete a vostra disposizione un giorno intero, potrete esplorare più luoghi (anche tutti quelli da noi citati) senza troppa fretta.