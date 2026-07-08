Buckingham Palace apre al pubblico per l’estate 2026 con nuovi percorsi di visita, la rinnovata Picture Gallery e tesori della collezione reale britannica

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Getty Images Ingresso di Buckingham Palace

L’estate porta con sé una nuova occasione per entrare nel cuore della monarchia britannica: Buckingham Palace riapre le sue porte ai visitatori con un appuntamento speciale che permette di esplorare le Sale di Stato (State Rooms), gli ambienti più iconici della residenza reale e una novità destinata a rendere questa stagione ancora più esclusiva. Dal 9 luglio al 27 settembre 2026, il pubblico potrà visitare gli spazi normalmente riservati alle cerimonie ufficiali e scoprire un palazzo che continua a raccontare secoli di storia, arte e tradizioni della Corona.

Tra i motivi principali per programmare una visita c’è la nuova veste della Picture Gallery, protagonista di un intervento definito come un riallestimento irripetibile in quanto si tiene una volta sola nella vita. La galleria, una delle sale di rappresentanza più importanti del palazzo, presenta infatti un’esposizione completamente rinnovata che permette di ammirare un numero molto maggiore di capolavori della Royal Collection.

Visitare Buckingham Palace in estate

L’apertura estiva delle State Rooms di Buckingham Palace rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi dai viaggiatori a Londra. Durante il periodo in cui il palazzo non viene utilizzato per gli impegni ufficiali, i visitatori possono attraversare alcune delle sale più celebri della residenza, tra cui ambienti decorati con arredi storici, opere d’arte e oggetti appartenuti a generazioni di sovrani.

Oltre ai percorsi tradizionali, quest’anno l’esperienza si arricchisce anche della possibilità di scoprire dettagli meno conosciuti della residenza reale. Alcuni tour speciali consentono infatti di accedere ad aree normalmente poco visibili, come gli ambienti dell’Ala Est, con viste sul famoso balcone di Buckingham Palace, diventato simbolo di numerosi momenti pubblici della famiglia reale.

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Il fascino della visita non riguarda soltanto gli interni: anche i giardini del palazzo contribuiscono a rendere l’esperienza unica, offrendo un raro esempio di spazio verde privato nel cuore di Londra. I visitatori possono scoprire un ambiente caratterizzato da una grande varietà naturale, con oltre 1000 alberi, 325 specie di piante selvatiche e 25 specie di uccelli nidificanti.

Da non perdere anche una visita alle Scuderie Reali, tra le più belle ancora in funzione, un’esperienza particolarmente interessante per chi viaggia con i bambini. Qui è possibile ammirare da vicino la spettacolare Carrozza di Stato Dorata, realizzata 260 anni fa: un’imponente carrozza di quattro tonnellate che, per essere trainata, richiede ben otto cavalli.

La nuova Picture Gallery: 120 capolavori

La grande protagonista della riapertura estiva è senza dubbio la Picture Gallery, trasformata grazie a un nuovo progetto espositivo definito dal Royal Collection Trust un “once-in-a-generation re-display”, ovvero un riallestimento irripetibile destinato a segnare un momento storico nella vita della residenza reale. La nuova configurazione permette ai visitatori di scoprire la collezione di dipinti di Buckingham Palace attraverso un percorso completamente rinnovato, con il numero delle opere esposte quasi raddoppiato: si passa infatti da 63 a 120 capolavori.

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Il nuovo allestimento valorizza opere di grandi maestri come Rubens, Caravaggio e Zoffany, offrendo una lettura più ampia del patrimonio artistico della monarchia britannica. Anche l’aspetto della sala è stato modificato: il riallestimento comprende anche nuovi arazzi di seta verde, una scelta che richiama l’eleganza storica degli ambienti reali e restituisce alla galleria un’atmosfera ancora più scenografica.

Per i viaggiatori che nell’estate 2026 sceglieranno il Regno Unito, la visita alla Picture Gallery rappresenta un’occasione particolarmente rara: non si tratta soltanto di ammirare una selezione di opere celebri, ma di entrare in una sala che presenta un nuovo volto e un’esposizione destinata a rimanere un riferimento per gli anni a venire.

Per informazioni su eventi, orari e giorni di apertura, visite guidate e per acquistare i biglietti, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Buckingham Palace.