Arte, cultura e divertimento sono gli ingredienti speciali del ricco programma ti appuntamenti di Bormio durante le Olimpiadi di Milano Cortina

iStock I 5 anelli olimpici a Bormio

Bormio è una delle protagoniste indiscusse delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio sull’iconica pista Stelvio. Ma ciò che accade in questo splendido paese della Valtellina non si limita alle gare dei campioni sulla neve. In questi giorni, infatti, tutta la località valtellinese entra in modalità Olimpiadi: il centro storico e le piazze si animano senza sosta, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, tra eventi, cultura, musica e intrattenimento dalla mattina alla sera.

Dal passaggio della Torcia Olimpica agli show serali, dal cinema di montagna alle mostre, fino ai DJ set e agli appuntamenti per famiglie, ecco tutto quello che si può fare a Bormio oltre alle gare di sci alpino maschile e sci alpinismo. Perché i Giochi, qui, continuano anche fuori dalle piste.

Le Olimpiadi in piazza a Bormio

Con il format “Fuori Pista”, Bormio affianca alle competizioni sportive un fitto calendario di eventi collaterali che prende il via il 31 gennaio con il suggestivo passaggio della Torcia Olimpica, dal Bormio Ski Centre alla pista Stelvio fino al cuore del centro storico, e accompagna i visitatori fino al 22 febbraio.

L’1 febbraio si tiene la festa dedicata ai volontari di Milano Cortina 2026 e, successivamente, piazza Cavour e il Kuerc si trasformano nel cuore pulsante dell’esperienza olimpica: dal 2 al 22 febbraio il Live Site trasmette in diretta tutte le competizioni su megaschermo, trasformando la piazza in un punto di ritrovo per tutti. Di giorno spazio alle attività per famiglie, mentre al calar del sole la scena passa a concerti, DJ set e spettacoli serali.

Il 6 febbraio la piazza si accende con la diretta della Cerimonia di Apertura, accompagnata da intrattenimento e dalla sfilata dei gruppi sportivi con la Filarmonica Bormiese. Il 22 febbraio, invece, la diretta è dedicata alla Cerimonia di Chiusura dall’Arena di Verona.

iStock

Spettacoli e feste tradizionali da segnare

Lo sport diventa arte con una delle proposte più originali del programma di Bormio Fuori Pista: il 12 e 18 febbraio, in piazza Cavour, prende vita lo spettacolo “Snowsound“, nel quale artisti internazionali sonorizzano dal vivo clip d’epoca degli sport invernali, mettendo in relazione memoria storica e sperimentazione artistica. Un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi.

Dal 15 al 28 febbraio, l’esperienza continua al Centro Visitatori di Valfurva: qui un’installazione permanente invita a esplorare questi paesaggi sonori elettronici, approfondendo il dialogo tra passato e presente.

Ci sarà occasione anche di conoscere l’anima più autentica di Bormio, che traspare dalle sue feste tradizionali: il 13 febbraio il centro storico si trasforma in pista da sci da fondo per la 60esima edizione del Palio delle Contrade: Bocia (bambini) e Granc (adulti) si sfidano rappresentando i diversi reparti del paese.

La festa continua il 15 febbraio con il Carnevàl di Mat, una delle festività più antiche e irriverenti di Bormio, tra satira, folklore e rituali che ribaltano – per un giorno – la normalità: in tale occasione il Podesc’tà di Mat prende simbolicamente il posto del Sindaco, mentre l’Arlecchino e la Compagnia di Mat leggono pubblicamente pettegolezzi e lamentele che i cittadini hanno inviato in forma anonima nel corso dell’anno!

Appuntamenti al cinema e incontri

Le Olimpiadi diventano anche occasione di riflessione e racconto. Si rende omaggio alla montagna con una rassegna speciale, presso il Cinema Plinius e in collaborazione con il Trento Film Festival e il Sondrio Festival: dall’8 al 20 febbraio film e documentari raccontano le Alpi da prospettive diverse, dalle imprese sportive al rapporto tra uomo e natura. Proiezioni gratuite fino a esaurimento posti. Parte della rassegna si tiene anche al Centro Visitatori di Valfurva.

Tra gli incontri da segnare in agenda, il 7 febbraio arriva Vincenzo Schettini, famoso professore di fisica e divulgatore, con “La fisica delle Olimpiadi”, mentre il 12 febbraio si parla di mente, corpo e alimentazione con la conferenza “Un cervello da medaglia d’oro”.

Le mostre da non perdere

Durante il periodo olimpico, Bormio diventa anche una galleria diffusa. Il Museo Civico, il Giardino Palazzo de Simoni e la Chiesa del Buon Consiglio ospitano “Mountain Echo”, installazione artistica e fotografica che mette in relazione immagini e paesaggio alpino, e “Alchimia d’inverno”, percorso nella memoria alpina tra neve, sci e tradizione. Entrambe restano aperte fino a marzo e aprile e sono gratuite.

Da non perdere anche “Made in Bormio” al Mulino Salacrist, dal 2 al 22 febbraio, una personale del pittore Marco Grassi, e “Oro Bianco: una storia di sport di comunità” al Centro Visitatori di Valfurva, con cimeli originali e attrezzature storiche che raccontano l’evoluzione dello sport in montagna.

La Biblioteca Civica (insieme a Poste Italiane) propone infine, il 6 e 21 febbraio uno speciale annullo filatelico dedicato a Fiorella Negro, campionessa italiana di pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di Cortina 1956.

Se volete conoscere Bormio oltre gli eventi, con il patrimonio storico e artistico, non potete perdere le visite guidate del 12, 13, 15, 17 e 20 febbraio, con percorsi che attraversano il centro storico (in lingua inglese e disponibili su prenotazione, includono l’ingresso al Museo Civico).

Si può partecipare anche a visite gratuite dedicate al patrimonio religioso: l’8, 12 e 17 febbraio passano per il Tesoro della Collegiata, il 10, 13 e 20 febbraio toccano la Chiesa di Santo Spirito e la Chiesa di Sant’Ignazio, fino alla Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio.

Esperienze tra neve, sapori e divertimento

Non mancano di certo le esperienze dirette sulla neve: tra le attività più affascinanti, vi consigliamo quella che vi permette di sciare sotto le stelle con l’iniziativa notturna sulla pista intitolata a Deborah Compagnoni, il 14 e 21 febbraio a Santa Caterina Valfurva.

Spazio anche all’enogastronomia tradizionale: dal 4 al 22 febbraio il Giardino Piazza V Alpini accoglie il Villaggio Coldiretti Valtellina per degustare e acquistare squisiti prodotti a chilometro zero. Dal 30 gennaio al 28 febbraio, Piazzale Motta ospita lo Chalet Stelvio Hub, dedicato a musica, intrattenimento e gastronomia nel cuore della città.

Potrete consultare il programma completo, con aggiornamenti in tempo reale e informazioni sulle prenotazioni e sulle modalità di partecipazione, sul sito ufficiale Ktips.bormio.eu.