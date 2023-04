Vuoi trasferirti in Sicilia? Questo borgo ti paga per farlo

Fonte: iStock Petralia Soprana, il borgo incantato nel cuore della Sicilia

Lasciare la città per trasferirsi altrove, in un paradiso terrestre o in un piccolo villaggio rurale: è questo il sogno di moltissime persone, che desiderano cambiare vita, allontanarsi dal caos e dal disordine dei giorni per andare a vivere in tutti quei paesaggi che da sempre popolano le più belle cartoline di viaggio.

Un sogno, questo, che oggi è più realizzabile che mai. Non solo perché grazie al lavoro da remoto ci si può spostare con facilità in qualsiasi parte del mondo, ma anche perché sono tanti e diversi i luoghi che, grazie a iniziative e a contributi significativi, stanno dando la possibilità alle persone di esaudire i loro desideri.

Ed è quello che sta facendo anche Petralia Soprana, il pittoresco borgo di pietra situato nel cuore della Sicilia in uno dei punti più alti del territorio, che erogherà un contributo di 5.000 euro a tutti coloro che sceglieranno di trasferirsi qui.

Il borgo in pietra dove il tempo si è fermato

Il nostro è un Paese meraviglioso, fatto di bellezze naturalistiche e di città d’arte, di capolavori architettonici e siti culturali. Ma anche di borghi, scrigni delle meraviglie che puntellano lo stivale e che sono diventati i custodi delle tradizioni e delle storie legate al nostro territorio.

Petralia Soprana è uno di loro. Un borgo situato nel cuore della Sicilia, in provincia di Palermo, e arroccato sulle Madonie che offre un panorama mozzafiato grazie alla sua posizione privilegiata. Tra le strade che attraversano gli edifici in pietra, è possibile infatti scorgere scorci di immensa bellezza che si affacciano sulle cime dell’Etna e sui monti del palermitano, e che arrivano fino alla città di Enna. Tutto intorno, poi, le campagne sterminate tingono il paesaggio di verde e la visione è sublime.

Passeggiare per il borgo di Petralia Soprana è una vera e propria esperienza che permette di fare un viaggio nel tempo. Il paese, infatti, conserva ancora l’aspetto medievale di un tempo, quello dove dominano palazzi nobiliari e cortili in pietra. Un vero e proprio gioiello da scoprire e da preservare che nel 2018 è stato proclamato Borgo dei Borghi.

Come molti altri borghi d’Italia, però, Petralia Soprana si ritrova a combattere contro lo spopolamento. Sono molte le persone che hanno scelto di cercare fortuna altrove, mentre a quelle rimaste è toccato il compito di proteggere le antiche tradizioni e la bellezza di questo luogo senza tempo.

L’obiettivo a breve termine, però, è quello di cambiare le cose. L’amministrazione, infatti, ha pensato di incentivare le persone a trasferirsi qui offrendo un contributo di 5.000 euro. Ecco come funziona.

Fonte: iStock/Rimbalzino

Petralia Soprana: come richiedere il contributo di 5.000 euro

È di pochi giorni fa l‘avviso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso, quello che conferma un contributo di 5.000 euro che sarà erogato a tutti coloro che sceglieranno di trasferirsi qui. Un’occasione, questa, per cambiare vita e per vivere la quotidianità all’interno di uno scenario suggestivo e pittoresco, dove la bellezza è assoluta protagonista.

Il denaro delle casse comunali, come si legge nell’avviso, sarà messo a disposizione per “Erogare contributi a favore di coloro che trasferiranno la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5 mila euro”.

Possono richiederlo tutte le persone, o i nuclei familiari, che decideranno di trasferire la residenza nel territorio di Petralia Soprana. Il contributo verrà erogato per l’acquisto di un immobile o per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento dello stesso. La richiesta deve essere presentata direttamente al Comune entro il 10 maggio del 2023.